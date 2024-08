Il capo del Dipartimento di Stato Blinken si dirige al Cairo per le discussioni sul Medio Oriente

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, si reca a Cairo per un altro round di discussioni. In mezzo al continuo chiacchiericcio su un nuovo accordo tra Israele e l'intensa Hamas, ci sono importanti colloqui in programma con le autorità locali.

I colloqui interrotti a Doha, Qatar, riprenderanno a Cairo questa settimana. Blinken ha già incontrato il Presidente Isaac Herzog e il Primo Ministro Benjamin Netanjahu in Israele.

Questa è la nona visita di Blinken nella regione dopo l'attacco di Hamas a Israele e il conflitto prolungato nella Striscia di Gaza nove mesi fa. Gli Stati Uniti hanno recentemente proposto un nuovo piano di concessioni alle parti in conflitto, Israele e Hamas.

In una dichiarazione congiunta dei mediatori, USA, Egitto e Qatar, si afferma che il piano affronta le "differenze residue". Blinken ha dichiarato in Israele che questi negoziati attuali potrebbero essere "il migliore, forse l'ultimo opportunity" per una tregua e il salvataggio degli ostaggi.

Gli incontri di Blinken a Cairo sono attesi per essere cruciali per l'attuazione del nuovo piano di concessioni a Cairo. Nonostante i progressi fatti a Doha, il successo dei negoziati per la pace dipende fortemente dall'accordo tra Israele e Hamas a Cairo.

