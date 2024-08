- Il capo del culto di Werder è morto.

Willi Lemke è morto. Il politico e l'ex manager della squadra di calcio della Bundesliga Werder Bremen è morto lunedì 12 agosto a Bremen. La famiglia lo ha annunciato in un necrologio. Lemke aveva 77 anni. La famiglia ha attribuito la sua morte a un'emorragia cerebrale. "La sua morte ci rende molto tristi e sconvolti, ma abbiamo avuto la grande fortuna di poterlo accompagnare nelle sue ultime ore," si legge nel necrologio. Willi Lemke lascia la moglie e quattro figli.

"Dopo una vita professionale turbolenta come manager del Werder, senatore e inviato speciale dell-ONU, Willi rimane nei nostri ricordi soprattutto come un marito amorevole e premuroso, padre, nonno e uomo di famiglia che amava e apprezzava la vita e le amicizie," ha detto la sua famiglia.

Wilfried "Willi" Lemke è nato il 19 agosto 1946 a Pönitz, Schleswig-Holstein, e è cresciuto ad Amburgo. Lì, nel 1965, è diventato campione tedesco di scuola nella staffetta 4x400 metri come ginnasiale.

Willi Lemke: tra SPD e Werder Bremen

Lemke ha poi studiato educazione e scienze dello sport ad Amburgo e poi è passato all'Università di Brema. Lì, si è unito alla SPD e ha fatto parte della sua organizzazione giovanile, i Jusos. Nel 1974, è diventato il responsabile degli affari della SPD dell'associazione statale di Brema.

Ma il suo amore per lo sport è rimasto. Nel 1981, è diventato il manager del Werder Bremen. Con l'allenatore Otto Rehhagel (86), ha costruito una squadra che è diventata campione di Germania nel 1987 e ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1992. Leggendaria è stata la pubblica disputa tra Lemke e il suo omologo di Monaco di Baviera Uli Hoeneß (72) in quel periodo.

Dopo aver lasciato l'attività di manager nel 1995, Lemke è rimasto con il Werder Bremen, tra le altre cose, come presidente del consiglio di sorveglianza. Parallelamente, ha iniziato la sua carriera politica nello stato. Nel 1999, è diventato senatore per l'istruzione e la scienza. Nel 2005, Lemke ha voluto diventare il capo del governo della città anseatica, ma non ha ricevuto abbastanza voti. Nel 2007, è diventato senatore per l'interno e lo sport.

Ma Brema non era abbastanza. Dal 2008 al 2016, Willi Lemke è stato "consigliere speciale dell-ONU per lo sport al servizio della pace e dello sviluppo."

"Il mondo verde e bianco si ferma" Il Werder Bremen piange Willi Lemke

Non solo i suoi familiari più stretti, ma anche la sua famiglia sportiva piange Willi Lemke. "Il mondo verde e bianco si ferma," ha scritto il conto Instagram ufficiale del Werder Bremen.

"L'ex manager e lungo presidente del consiglio di sorveglianza è morto lunedì all'età di 77 anni a Brema," si legge nella dichiarazione. E: "Una vita vivace e ricca di eventi è giunta al termine. Per quasi due decenni, Willi Lemke ha plas

