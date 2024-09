Il capo del consiglio dei lavoratori della VW esprime la sua resistenza alla chiusura delle fabbriche e ai tagli di posti di lavoro.

Il marchio principale di Volkswagen ha rivelato lunedì, dopo un incontro ai massimi livelli, un piano di taglio dei costi più severo, senza escludere la possibilità di chiusure degli stabilimenti e licenziamenti a causa di problemi operativi. Il CEO Oliver Blume ha indicato la situazione difficile del mercato automobilistico europeo e la scarsa competitività delle strutture di produzione tedesche come le principali cause.

Cavallo ha riconosciuto che la situazione è "molto seria" per il consiglio di fabbrica. Tuttavia, ritiene che la chiusura degli stabilimenti, la riduzione della forza lavoro e la riduzione dei salari siano accettabili "solo in una specifica condizione - quando la strategia complessiva dell'azienda non è più sostenibile". Non è questo il caso. Volkswagen non sta lottando a causa dei suoi siti tedeschi o dei costi del lavoro, ma "perché la direzione sta fallendo".

Ha auspicato il ritorno "al nostro ruolo di leadership tecnica". Qualsiasi cosa non contribuisca alla leadership tecnica "e non abbia un impatto significativo sui nostri clienti" dovrebbe essere rivalutata. La complessità "deve essere semplificata, dobbiamo frenare il nostro zelo normativo, porre fine alla nostra ossessione per la documentazione e eliminare i numerosi processi di sicurezza redundanti". Questa è la responsabilità della direzione.

"Se Volkswagen sta affrontando una crisi", ha aggiunto Cavallo, "non si tratta solo dei 120.000 dipendenti di Volkswagen AG. Si tratta della Bassa Sassonia. Si tratta della Germania".

Ha anche esortato la "cultura VW", in cui i problemi vengono risolti "attraverso la collaborazione". Se la direzione si allontana da questo, si scontrerà con una forte opposizione dei dipendenti.

