Il capo del CIO Bach attenua l'euforia olimpica tedesca

I Giochi Olimpici a Parigi ispirano anche i tedeschi a sognare: avere un evento così importante nel proprio paese sarebbe fantastico. Il governo federale è d'accordo e promette il sostegno finanziario per una candidatura. Tuttavia, il presidente tedesco del CIO non è convinto.

I sogni olimpici stanno maturando in Germania, con i Giochi Estivi a Parigi che danno slancio alla campagna del DOSB e del governo federale. Tuttavia, il presidente del CIO Thomas Bach rimane distaccato dai piani del suo paese. "Stiamo ora osservando i primi tentativi cauti di riprendere questo argomento", ha detto Bach in una conversazione con il campione olimpico di Rio Fabian Hambüchen su Eurosport.

Ha messo in guardia contro troppa euforia: "Ma ci sono ancora alcune domande fondamentali che devono essere risolte prima che questo possa essere perseguito realisticamente". In ogni caso, non ci saranno Giochi in Germania nel prossimo futuro. Le Olimpiadi estive per cui il DOSB vuole candidarsi sono già assegnate fino al 2032 (Brisbane). Per il 2036, Bach ha detto per l'ennesima volta, il CIO ha "un buon numero a doppia cifra di paesi e comitati olimpici nazionali interessati".

Sarebbe "immensamente felice se questa scintilla olimpica saltasse anche su di noi e potessimo portare avanti una candidatura olimpica con tutta l'apprezzamento che la Germania ancora ha come organizzatore".

A Parigi, il governo federale ha ottenuto il sostegno finanziario per una candidatura tedesca attraverso la ministra dell'Interno Nancy Faeser del SPD. Questo è stato il segnale tanto atteso per il Comitato Olimpico Tedesco, che vorrebbe presto avviare conversazioni informali con il CIO di Bach. La domanda che rimane da chiarire è con quale città o città e regioni il DOSB entrerà. Il governo federale preferisce il 2040, mentre l'organizzazione ombrello vuole mantenere la propria decisione aperta.

Gli ultimi Giochi Olimpici in Germania risalgono a più di mezzo secolo fa. Monaco ha ospitato i Giochi Estivi nel 1972. Da allora, sette candidature tedesche sono fallite.

