- Il capo del CDP sostiene l'interruzione dell'immigrazione illegale

L'Unione Cristiano-Democratica (CDU) nel parlamento regionale della Bassa Sassonia sta sostenendo una linea più dura sulla politica dell'immigrazione dopo l'incidente di accoltellamento a Solingen. Il capo del gruppo parlamentare della CDU, Sebastian Lechner, ha dichiarato: "Dobbiamo porre fine all'immigrazione illegale in Germania". Ciò include la riattivazione del Regolamento di Dublino e il rimpatrio dei rifugiati nel paese dove hanno richiesto l'asilo in primo luogo.

Lechner ha suggerito una collaborazione con il governo regionale rosso-verde per combattere la criminalità con armi da taglio e il terrorismo islamico. Ciò richiederebbe l'ampliamento dei poteri della polizia e dell'agenzia per la protezione costituzionale, come l'implementazione di controlli casuali negli spazi pubblici e l'aumento delle telecamere di sorveglianza. Lechner ha suggerito: "Se le persone resistono all'espulsione o si nascondono, dovrebbero essere perquisite, trattenute o incarcerate".

L'Altra per la Germania (AfD) sostiene anch'essa una politica dell'immigrazione più forte. Hanno in programma di proporre una mozione al parlamento regionale giovedì, sostenendo un'iniziativa di rimpatrio su larga scala per i foreigners espellibili. Il capo del gruppo parlamentare dell'AfD, Klaus Wichmann, ha espresso: "Sembra che ci siamo abituati a una situazione di sicurezza completamente diversa in Germania, dove può accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento". Di conseguenza, suggerisce di garantire i confini e non permettere a nessuno di entrare.

Tuttavia, i Verdi sono cauti nel collegare la legge sull'asilo e l'antiterrorismo. Il capo del gruppo parlamentare dei Verdi, Detlev Schulz-Hendel, ha avvertito: "Chiunque proponga espulsioni verso l'Afghanistan o la Siria dovrebbe anche trattare con i talebani, il presidente siriano Bashar al-Assad o i terroristi dell'IS – e nessuno vuole questo".

La Bassa Sassonia e Brema sostengono i rimpatri in Siria

Il senatore dell'interno di Brema, Ulrich Mäurer, sostiene regolamentazioni più severe per i rimpatri. "Ho sempre sostenuto il rimpatrio coerente dei criminali e dei responsabili nei loro paesi d'origine", ha dichiarato il politico SPD all'Agenzia telegrafica tedesca. "Pertanto, sostengo anche i piani del governo federale per rendere possibili i rimpatri in Siria e Afghanistan".

All'inizio di luglio, anche il ministro dell'interno della Bassa Sassonia, Daniela Behrens, ha espresso il sostegno per il rimpatrio dei criminali stranieri in Siria e Afghanistan. In quel momento, il ministero dell'interno ha indicato che 51 criminali espellibili dalla Siria o dall'Afghanistan risiedevano nel paese, con 17 presumibilmente in custodia.

Il servizio di intelligence riferisce che il numero stimato di membri coinvolti nella scena islamista nella Bassa Sassonia è di 1.410. Ciò rappresenta una diminuzione di circa 150 membri rispetto all'anno precedente. Circa metà dei membri della scena sostiene il salafismo, un movimento islamico altamente radicale.

Venerdì sera, tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite a un festival cittadino a Solingen a causa di un accoltellamento. Il sospetto è un siriano di 26 anni ora in custodia. Il procuratore generale federale lo sta esaminando per accuse di omicidio e affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

La polizia dovrebbe essere autorizzata ad ampliare i suoi poteri per implementare controlli casuali e aumentare le telecamere di sorveglianza, come suggerito dal capo del gruppo parlamentare della CDU Sebastian Lechner, per combattere la criminalità con armi da taglio e il terrorismo islamico. Se le persone resistono all'espulsione o si nascondono, dovrebbero essere perquisite, trattenute o incarcerate, secondo la proposta di Lechner.

Leggi anche: