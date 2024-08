Il capo del bilancio ha dato il suo consenso.

Ha storia con le spese, gli scambi e i dibattiti - ma ora, il nuovo bilancio federale è qui. La tregua di metà luglio è stata stretta a causa del rischio di violazioni costituzionali. Ora è il momento. In teoria, i leader di SPD, Verdi e FDP hanno concordato lo scorso venerdì. Ora, il nuovo bilancio viene anche sottoposto al Bundestag. Ecco una sintesi del documento:

Contando sulle Fondi Inutilizzati

Despite l'accordo, c'è ancora un deficit nel bilancio. La sottoutilizzazione globale ammonta a 12 miliardi di euro - superiore a quanto inizialmente previsto dal governo federale. Si spera che i ministeri non spendano l'intera allocazione per quell'anno. Questo è accaduto in anni recenti, con miliardi lasciati inutilizzati. Tuttavia, un deficit di questa entità è insolito.

Il governo della coalizione intende spendere circa 490 miliardi di euro l'anno prossimo, con circa il 10% a credito. Ma questo non è definitivo, poiché il bilancio federale dipende dalla decisione del parlamento. I responsabili del bilancio nel Bundestag di solito apportano modifiche prima della decisione, spesso invertendo alcuni dei tagli proposti dal governo.

Le Figure Chiave del Bilancio Previsionale

Il bilancio per l'anno prossimo è stimato in 488,6 miliardi di euro, circa 300 milioni in meno rispetto a quest'anno. Il Ministero delle Finanze ha allocato 81 miliardi di euro per gli investimenti - un record storico. Il Ministro delle Finanze Christian Lindner prevede di prendere in prestito altri 51,3 miliardi di euro, leggermente di più rispetto a quest'anno. Ciò può essere fatto all'interno del limite del debito previsto dalla Legge fondamentale.

La coalizione intende utilizzare il suo bilancio per sostenere l'economia in difficoltà, mantenere i benefici sociali, alleggerire il carico fiscale e affrontare la situazione di sicurezza internazionale tesa. La più grande spesa è il bilancio sociale, con 179 miliardi di euro previsti, per lo più per i benefici garantiti per legge come il reddito di cittadinanza.

Il Bundeswehr Riceverà Fondi sufficienti?

Il Ministro della Difesa Boris Pistorius riceverà fondi aggiuntivi, consentendo alla Germania di superare l'obiettivo NATO del 2% del PIL. Il bilancio della difesa è fissato a 53,25 miliardi di euro, un aumento di 1,3 miliardi, ma ancora lontano dai 58 miliardi richiesti originariamente da Pistorius. Egli considera questo insufficiente data la situazione di sicurezza internazionale e le potenziali minacce per la Germania.

Ci saranno circa un miliardo in più per le autorità di sicurezza, comprese la Polizia federale e l'Ufficio centrale di polizia criminale.

Cosa C'è per le Famiglie?

A partire da gennaio, le famiglie riceveranno 5 euro in più al mese e per figlio nell'assegno per il figlio - 255 euro invece dei 250 euro attuali. Entro il 2026, questo aumenterà a 259 euro al mese e per figlio. Anche il supplemento immediato per i figli, che aiuta le famiglie a basso reddito, aumenterà di 5 euro al mese e per figlio a partire da gennaio.

Cosa Cambia per Ogni Contribuente?

Il governo federale sta aumentando le detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi. La cabina ha già approvato un aumento dell'assegno base, dove non viene pagata l'imposta sul reddito, a 12.084 euro l'anno prossimo rispetto ai 11.784 euro attuali. Di conseguenza, l'assegno per i figli aumenterà anche di 60 euro a 6.672 euro l'anno prossimo.

Per combattere l'inflazione, le soglie di reddito per le aliquote fiscali più alte vengono spostate - tranne la massima aliquota, che rimane al 45% sopra la soglia massima.

Cosa Sta Fare la Coalizione a Traffico per l'Economia

SPD, Verdi e FDP hanno legato un pacchetto per una maggiore crescita economica. Secondo il Ministero delle Finanze, questo dovrebbe portare a una crescita aggiuntiva di più di mezza percento - e quindi anche circa sei miliardi di euro in più di entrate fiscali.

Le misure previste includono miglioramenti della depreciazione sugli investimenti. La coalizione vuole ridurre la burocrazia e alleggerire le imprese energetiche dagli aumenti delle tariffe elettriche. Ai lavoratori verranno dati incentivi per lavorare di più e più a lungo. Ci saranno anche incentivi fiscali per i lavoratori stranieri qualificati.

Sussidio per l'Affitto

La cabina ha già avviato questo: a partire da gennaio, ci sarà un aumento medio di 30 euro nell'assegno per l'affitto. Questo sussidio mensile per i cittadini a basso reddito verrà rivisto e adeguato all'inflazione e agli aumenti dell'affitto ogni due anni. A causa degli aumenti dell'affitto, dell'energia e del cibo, il sussidio aumenterà in media del 15%.

La Commissione deve approvare le modifiche apportate al bilancio dai responsabili del bilancio federale nel Bundestag prima che diventi definitivo. Dopo la presentazione del nuovo bilancio al Bundestag, la Commissione lo esaminerà per verificare che rispetti le regole di bilancio dell'UE.

