Il capo del Bayern: "estremamente irritato" dall'"attacco personale" di Carro

Si vociferano voci in Bundesliga: il direttore generale di Leverkusen, Fernando Carro, ha ricevuto una risposta dal CEO di Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, alle sue parole dure nei confronti di Max Eberl. Richiede rispetto e ha parlato personalmente con Carro.

Il CEO di Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha chiaramente respinto l'attacco verbale di Fernando Carro contro il direttore sportivo di FCB, Max Eberl. "Siamo rimasti sorpresi dalle parole personali di Fernando Carro contro Max Eberl", ha dichiarato Dreesen a proposito del direttore generale dei campioni di calcio tedeschi Bayer Leverkusen: "Ho comunicato questo a Fernando Carro in una conversazione personale, poiché non tolleriamo e non accettiamo simili attacchi poco sportivi contro il Bayern Monaco".

In precedenza, Carro aveva criticato Eberl. "Non penso nulla di Max Eberl, assolutamente nulla", ha dichiarato Carro a "kicker" durante un incontro con diversi rappresentanti dei club dei tifosi di Leverkusen allo BayArena: "E non negozierei con lui". Carro si è scusato in seguito, come riportato da ntv. "Ha ammesso il suo errore con le sue scuse pubbliche", ha sottolineato Dreesen: "Despite la rivalità sportiva, dovremmo ancora essere guidati dal reciproco rispetto".

Tah al centro della disputa

Al centro della disputa c'è la lotta per il nazionale di Leverkusen Jonathan Tah, che il Bayern dovrebbe inseguire. Si vocifera di un trasferimento a Monaco da settimane. Si dice che i club abbiano concordato un prezzo di trasferimento di 25 milioni di euro per il difensore centrale, con altri 5 milioni possibili come bonus. Tuttavia, un trasferimento dalla prospettiva di Monaco richiederebbe una partenza di Matthijs de Ligt. Il olandese è ora passato ai campioni inglesi Manchester United in un doppio affare da 60 milioni di euro, con altri 10 milioni possibili come bonus.

Il fatto che il Bayern possa ora deviare dal suo piano di trasferimento di Tah sta causando risentimento a Leverkusen. Tuttavia, Carro ora sottolinea: "Rispetto naturalmente il Bayern Monaco, i suoi decisori e gli risultati che questo club ha ottenuto per il calcio tedesco".

Dreesen ha elogiato Eberl per come ha gestito la situazione, dicendo: "Despite le parole dure di Fernando Carro, Max Eberl ha dimostrato grande professionalità e resilienza, che ammiro".

