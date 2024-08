- Il capo del Bayern Dreesen si oppone alle critiche di Carro del Leverkusen

Il CEO di Monaco di Baviera, Jan-Christian Dreesen, ha espresso stupore per le critiche particolarmente aspre rivolte dal CEO di Bayer, Fernando Carro, al direttore sportivo dei campioni di calcio tedeschi, Max Eberl. "Siamo rimasti sorpresi dalle critiche personali di Fernando Carro nei confronti di Max Eberl," ha dichiarato Dreesen in una dichiarazione dei campioni di calcio tedeschi. "Ho espresso questo a Fernando Carro in una conversazione personale, poiché non tolleriamo e non accettiamo attacchi poco sportivi nei confronti del FC Bayern."

Successivamente, Carro si è scusato per la disputa relativa al trasferimento del calciatore nazionale di Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. "Sono una persona emotiva. Le dichiarazioni su Max Eberl sono state fatte in uno scambio informale con i tifosi del Bayer 04. Non era mia intenzione che venissero riprese e moltiplicate in questa forma," ha detto Carro a "Bild". "Tuttavia, mi scuso per la dichiarazione."

In precedenza, "Kicker" aveva riferito che Carro aveva detto circa il direttore sportivo di Bayern, Eberl, durante un incontro con i tifosi allo Stadio BayArena: "Non ho nulla a che fare con Max Eberl, assolutamente nulla. E non avrei negoziato con lui."

"Con la sua pubblica scusa, Carro ha dimostrato di aver capito questo," ha aggiunto Dreesen. "Nonostante la rivalità sportiva, dobbiamo ancora essere guidati dal reciproco rispetto."

Tah è il motivo delle critiche al FC Bayern

La situazione di stallo riguarda Tah, che sta ancora allenandosi con Leverkusen nonostante un trasferimento già concordato con i vincitori del double. Il contratto del difensore centrale di 28 anni scade alla fine del 2025 e si dice che tra i club sia stato raggiunto un accordo sulle modalità e sulla cifra del trasferimento, pari a 25 milioni di euro più bonus.

L'unica condizione: il Bayern Munich deve vendere prima alcuni giocatori. Anche se i trasferimenti di Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui al Manchester United per un totale di circa 60 milioni di euro sono stati ufficialmente confermati, si dice che i campioni di Bundesliga non stiano più spingendo per l'acquisto di Tah.

Questa è una situazione difficile per il Bayer. Carro aveva già detto a "Bild" qualche giorno fa: "Dobbiamo tenere presente il fattore tempo oltre alle modalità del trasferimento. Non c'è molto tempo left, poiché dobbiamo anche reagire."

La Commissione, in merito a questa questione, può cercare l'assistenza degli Stati membri per districarsi nella situazione di trasferimento complessa. Nonostante le tensioni, è fondamentale per entrambe le squadre mantenere un dialogo rispettoso, come dimostrato dalla risposta di Dreesen.

Leggi anche: