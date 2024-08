- Il capo degli interni della Baviera sottolinea l'aumento della vigilanza delle autorità.

Dopo l'incidente di accoltellamento letale a Solingen, le autorità della Baviera sono "estremamente allertate". "Attualmente, non ci sono segnali di minacce specifiche per la Baviera. Tuttavia, la situazione generale di minaccia a causa del terrorismo islamico è estremamente alta," ha dichiarato il Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), all'agenzia di stampa tedesca.

"Le nostre sedi di polizia stanno esaminando attentamente le misure di sicurezza per le strutture e gli eventi e le rinforzeranno se necessario, ad esempio aumentando il numero di poliziotti," ha detto Herrmann.

"Nessun segno di una minaccia specifica" per il festival autunnale di Norimberga

Il festival autunnale è attualmente in corso a Norimberga. "Stiamo tenendo d'occhio la situazione a Solingen e stiamo riesaminando regolarmente gli incidenti," ha dichiarato un rappresentante della sede di polizia della Media Franconia. "Al momento, non ci sono segni di una minaccia specifica per il festival popolare. Tuttavia, gli ufficiali stanno mostrando una maggiore vigilanza."

Le strategie della polizia lì vengono costantemente valutate e adattate alla situazione in evoluzione, e la polizia è in costante comunicazione con l'organizzatore e il servizio di sicurezza.

Divieto di lame alla Wiesn

Il Gillamoos si terrà ad Abensberg il 29 agosto e il Oktoberfest di Monaco, il più grande festival popolare del mondo, inizierà il 21 settembre. "Per gli eventi principali, la polizia, in collaborazione con gli organizzatori e tutte le autorità coinvolte, sta elaborando strategie di sicurezza complete. Queste includono anche la situazione giuridica esistente in materia di armi, che proibisce il porto di armi o oggetti pericolosi simili alle funzioni pubbliche," ha detto il Ministro dell'Interno Herrmann. Sarà in vigore un divieto totale di coltelli all'Oktoberfest, che verrà rigorosamente applicato alle entrate.

Dopo l'attacco con il coltello a un festival popolare a Solingen nella Renania Settentrionale-Vestfalia, che ha causato tre morti, la Procura federale ha assunto il controllo del caso e sta esaminando il sospetto - un richiedente asilo dalla Siria che avrebbe dovuto essere espulso - per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Herrmann ha invitato il governo federale a "rivalutare la situazione in Siria". "Attualmente, non c'è giustificazione per concedere l'asilo a tutti dalla Siria. Dobbiamo stabilire limiti per i nuovi rifugiati e avere la capacità di espellere i criminali," ha affermato il ministro della CSU.

