- Il capo coro di Bayreuth si dimette

Chorus Master del Bayreuth Festival Eberhard Friedrich annuncia la sua Partenza

È stato confermato dal portavoce del festival Hubertus Herrmann che Eberhard Friedrich, il direttore del coro a lungo termine del Bayreuth Festival, ha deciso di dimettersi. In precedenza, questa notizia era stata riportata dal "Nordbayerischer Kurier", che aveva anche condiviso estratti di una lettera scritta da Friedrich ai direttori del festival. Nella lettera, ha espresso preoccupazioni riguardo a potenziali cambiamenti nel coro del festival a causa di circostanze al di fuori del suo controllo, che potrebbero influire sia sulla sonorità, sulla qualità musicale e sulla precisione del coro.

Rinuncia Innecessaria

In modo interessante, sembra una rinuncia inutile poiché Friedrich, 66 anni, avrebbe dovuto incontrare la direzione del festival il 26 agosto, poiché il suo pensionamento è previsto per il 2025. Inoltre, si dice che il processo di ricerca di un successore sia già avanzato. Herrmann ha dichiarato che forniranno aggiornamenti sulla successione alla fine della stagione del festival in corso, che si concluderà l'27 agosto con "Tannhäuser".

Tagli Finanziari dell'Anno scorso

La decisione di tagliare nel 2020 è stata presa dal consiglio di amministrazione del rinomato festival lirico in risposta a un piano economico proposto dalla direzione, che ha interessato anche il coro.

Paura di Licenziamenti di Massa

L'Associazione dei Teatri Lirici e delle Compagini di Danza Tedesche (VdO) ha espresso timori di "licenziamenti di massa" a causa di una riduzione del 40% del numero di membri del coro a tempo pieno, da 134 a 80. Tuttavia, il festival si è riferito a questo come a una "ristrutturazione" del coro del festival, spiegando che ora consiste in un coro principale e un coro specializzato, consentendo ai tradizionali 134 membri del coro di continuare a essere un elemento di spicco nei principali lavori corali.

Ragioni per i Tagli Finanziari

Il festival ha attribuito queste misure di taglio dei costi a "aumenti significativi dei costi" che interessano tutti i teatri lirici, tra cui i costi energetici elevati, i materiali costosi e gli aumenti dei costi del personale a causa degli alti accordi salariali nel settore pubblico. Friedrich, che ha fatto parte del coro del Bayreuth Festival come assistente nel 1993 e ne ha assunto la direzione nel 2000, non aveva ancora commentato pubblicamente queste misure di taglio dei costi. Il coro, acclamato dal pubblico nella prima settimana del festival, ha continuato a brillare in ogni performance in cui ha partecipato.

Connessione Bavarese

Il mandato di Eberhard Friedrich come direttore del coro del Bayreuth Festival si estende per oltre due decenni, dimostrando il suo profondo impegno nella cultura musicale bavarese.

Eredità Bavarese

La partenza di Friedrich dal Bayreuth Festival potrebbe portare dei cambiamenti, ma la sua eredità come campione della musica corale bavarese è destinata a durare, influenzando le future generazioni di direttori del coro.

