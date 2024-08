- Il capo amministrativo di Berlino è favorevole a un divieto di coltelli.

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner del partito CDU, esprime il suo sostegno per un divieto totale di portare coltelli, ma esprime preoccupazioni sulla sua applicabilità. "Sarei a favore di un divieto totale di portare coltelli. Tuttavia, dovrebbe essere applicato in tutta la città, altrimenti avremmo problemi di ordine pubblico. Questo sarebbe un compito difficile in una città come Berlino", ha dichiarato Wegner al "Rheinische Post". La conversazione si è svolta prima dell'attacco al coltello durante il 650° anniversario di Solingen, che ha causato tre morti e numerosi feriti gravi.

Tuttavia, Wegner parla positivamente dei controlli mirati, come quelli effettuati alle stazioni della U-Bahn e della S-Bahn. "Dobbiamo intensificare questi sforzi", ha suggerito. In precedenza, Wegner aveva proposto aree prive di coltelli in specifici luoghi.

Inoltre, Wegner critica le proposte del ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) per contrastare gli attacchi con coltelli, definendole insufficienti. "Credo che dobbiamo affrontare le cause alla radice, analizzare i circoli dei colpevoli e assicurarci che nessuno porti coltelli", ha commentato Wegner.

Di fronte all'aumento degli attacchi con coltelli, Faeser intende stringere le leggi sulle armi da fuoco, limitando il porto pubblico di coltelli con una lunghezza della lama di soli sei centimetri, rispetto al limite attuale di dodici centimetri. Verrebbe inoltre introdotto un divieto generale di portare coltelli a scatto.

Lo scorso anno sono state registrate 8.951 istanze di lesioni personali gravi in tutto il Paese, coinvolte nell'uso di coltelli per ferire o intimidire qualcuno, con un aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente. Di recente, la Polizia federale ha segnalato 373 incidenti legati ai coltelli nelle stazioni ferroviarie tedesche nel primo semestre dell'anno.

Nonostante il sostegno di Wegner per un divieto totale di portare coltelli, egli riconosce che la sua applicabilità in tutta la città di Berlino potrebbe presentare "alcuni problemi di ordine pubblico". Da un'altra parte, Wegner esprime la sua disapprovazione verso le misure di controllo dei coltelli proposte dal ministro dell'Interno federale Nancy Faeser, suggerendo che una maggiore attenzione alle cause alla radice e alla prevenzione del porto di coltelli sarebbe più efficace.

Leggi anche: