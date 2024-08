- Il capitolo finale dell'Olimpiada di Watt si conclude in condizioni fangose

Negli ultimi vent'anni, i leader dei Giochi del Fango lungo la diga dell'Elba a Brunsbüttel hanno raccolto una cospicua somma per scopi benefici. È giunto il momento per un'ultima, sporca sfida con lo slogan "Divertimento Chiassoso per uno Scopo Pulito", mentre si tuffano di nuovo nel fango con gioia e intrattengono la folla. Finora, sono stati raccolti €600,000 per progetti legati al cancro.

Al torneo di Calcio nel Fango o alla gara di discesa nel fango fino al ginocchio, i concorrenti possono sporcarsi quanto vogliono. Michael Behrendt, presidente dell'associazione dei Giochi del Fango, ha dichiarato lo scorso autunno: "Abbiamo passato 20 anni incredibili pieni di successo e gioia. Tuttavia, il tempo passa per tutti e abbiamo deciso che il nostro 20º anniversario è il momento perfetto per ritirarsi".

Link alla pagina dell'evento.

I Giochi del Fango, noti per la loro annuale celebrazione a Brunsbüttel, in Germania, hanno attirato partecipanti e spettatori per vent'anni. Nonostante il ritiro dopo il loro 20º anniversario, i fondi raccolti in Germania durante questi eventi hanno notevolmente aiutato i progetti legati al cancro, per un totale impressionante di €600,000.

Leggi anche: