Il capitano Popp, con un emozionante addio, si dimette.

La squadra femminile di calcio della Germania si congeda da una figura leggendaria: Alexandra Popp appende le scarpette da giocatrice della nazionale. Dopo 144 partite nella nazionale tedesca e cinque anni come capitano, ha annunciato il suo ritiro tra le lacrime. La sua ultima partita si svolgerà nella sua città natale.

La stella del calcio femminile tedesco si ritira dalla DFB: Alexandra Popp si dimette dalla Federazione Calcistica Tedesca. "Dopo lunga riflessione e molte lacrime, ho deciso a malincuore di concludere la mia carriera nella nazionale. La fiamma che è stata accesa in me 18 anni fa e che è cresciuta ogni anno è ora quasi estinta", ha scritto su Instagram. Il nuovo allenatore Christian Wueck dovrà ora selezionare un nuovo capitano.

Il primo incontro sotto la sua guida si svolgerà il 25 ottobre allo stadio di Wembley contro l'Inghilterra. Il 28 ottobre, Popp indosserà per l'ultima volta la maglia della Germania - nella sua città natale di Duisburg, dove ha esordito a livello internazionale.

"Alex Popp è stata la faccia della nazionale femminile per quasi due decenni. È stata una giocatrice chiave, leader sia in campo che fuori, con la sua attitudine, mentalità, personalità e ovviamente le sue abilità calcistiche. Altri ora riempiranno questo vuoto e assumeranno ruoli di leadership", ha dichiarato Wueck in una dichiarazione della DFB. "Avrei voluto lavorare con lei nella nazionale, ma sapevo piuttosto presto dopo le Olimpiadi dove stavano andando i suoi pensieri. Lascia grandi orme nella nazionale e merita il massimo rispetto per questo."

Il corpo come una "bomba a orologeria" che ticchetta

Popp continuerà la sua carriera calcistica con il suo club, il VfL Wolfsburg, almeno per ora. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025. Tuttavia, il suo futuro nel calcio rimane incerto oltre questa stagione. Popp ha subito numerosi infortuni nel corso della sua carriera.

"Volevo prendere questa decisione che cambia la vita dal mio cuore. Né il mio corpo, che è come una bomba a orologeria, né nessun altro dovrebbe prendere questa decisione per me. Ora è il momento giusto prima che il fuoco inizi a spegnersi completamente, altrimenti sarebbe troppo tardi."

La 33enne Popp ha vinto il bronzo con la squadra tedesca alle ultime Olimpiadi e il suo maggiore successo è stato la vittoria dell'oro nel 2016. È stata anche vicecampione d'Europa nel 2022. In 144 partite internazionali, ha segnato 67 gol e ha guidato la squadra tedesca come capitano dal 2019. Ha esordito nella nazionale A il 17 febbraio 2010 contro la Corea del Nord, ma la sua carriera nella DFB è iniziata ancora prima della sua prima partita internazionale. Ha vinto il campionato europeo con la squadra Under 17 e il campionato mondiale con la squadra Under 20 nel suo paese, laureandosi come miglior marcatrice e miglior giocatrice.

Una serie di partenze dalla squadra tedesca

La decisione di Popp di ritirarsi dalla squadra tedesca era stata recentemente anticipata. La tre volte "Migliore calciatrice dell'anno" tedesca ha lasciato aperta la questione se avrebbe continuato a giocare per la nazionale dopo il campionato europeo del 2022, il disastroso campionato mondiale del 2023 e il successo olimpico. Finora aveva sempre deciso di continuare, ma ora è finita. La portiere Merle Frohms e la difensore Marina Hegering avevano già annunciato il loro ritiro dalla nazionale tedesca dopo le Olimpiadi. Popp era l'ultima campionessa olimpica di Rio rimasta in squadra per la Francia. Il campionato europeo in Svizzera si avvicina.

Con la partenza di Alexandra Popp, la nazionale tedesca perde il suo icona. La giocatrice versatile è stata nominata "Personalità dell'anno" da "Kicker" nel 2022, prima donna a ricevere il premio. Al sentire la notizia, si è chiesta: "Cosa ho fatto? Ho solo giocato a calcio e sono stata me stessa. Era sempre importante per me rimanere fedele a me stessa, non fingere di essere qualcuno che non sono, ma rimanere autentica". È schietta e si batte per gli interessi delle donne nel calcio. I suoi compagni di squadra la ammirano, con Lena Oberdorf che l'ha definita "l'ancora della squadra" prima dei campionati europei del 2022, e lei è un'icona per i giovani.

I suoi avversari temono la sua forza mentale, la sua determinazione nel non arrendersi mai, la sua potenza di testa, il suo spirito combattivo e la sua immensa presenza. Quando Popp è stata sostituita poco prima della finale del 2022 a causa di un infortunio, l'allenatore dell'epoca Martina Voss-Tecklenburg ha detto dopo la partita persa contro l'Inghilterra: "Forse avrebbe acceso qualcosa se Poppi avesse giocato".

Popp è meglio conosciuta come attaccante, ma ha giocato in diverse posizioni nel corso della sua carriera. All'inizio ha giocato in difesa nel Wolfsburg, ma recentemente ha giocato come centrocampista difensivo nella squadra olimpica sotto l'allenatore interinale Horst Hrubesch a causa dell'assenza di Lena Oberdorf. "Sono felice di giocare come attaccante", ha detto di recente, ma continua a servire la sua squadra.

Il suo primo torneo con la squadra senior è stato il campionato mondiale del 2011 in Germania, dove era la più giovane partecipante insieme a icone come Birgit Prinz e Inka Grings, la portiere Nadine Angerer e la co-allenatrice della DFB Saskia Bartusiak. La squadra è stata sconfitta nei quarti di finale dal Giappone, che ha poi vinto il titolo. Crescendo sotto queste campionesse che dominavano il calcio femminile, Popp è stata loro mentore prima di diventare una stella lei stessa. Ha condiviso questa esperienza con "Kicker", dicendo: "Sono stata considerata basically la seconda Birgit Prinz dai media a 17 o 18 anni. Non è facile. I miei genitori mi hanno tenuto con i piedi per terra e la mia migliore amica ha giocato un ruolo importante nel tenermi ancorata alla realtà".

A causa della sua sfortuna, Popp non ha mai avuto l'opportunità di definirsi campionessa europea. Ha partecipato al suo primo torneo Euro nel 2022, all'età di 31 anni. Non è riuscita a partecipare ai tornei del 2013 e del 2017 a causa di un infortunio, ma ha giocato in quattro Mondiali, inclusa la posizione di capitano nel 2019, e nel disastroso torneo del 2023 in Australia, dove la Germania è stata eliminata dalla fase a gironi.

Dopo gli Europei del 2022, Popp è stata molto richiesta, apparendo in spettacoli come "Wetten, dass ...?!" e nella rassegna annuale della TV con Markus Lanz. Nel suo libro "Allora te lo mostrerò in campo", condivide le sue esperienze durante questo periodo caotico, nonché il netto contrasto con la perdita di suo padre, con cui condivideva un legame stretto. Suo padre è morto poco dopo gli Europei e lei aveva precedentemente rinunciato alla sua indennità di viaggio per aiutare la sua famiglia quando avevano dovuto chiudere il loro negozio di macelleria e dichiarare fallimento anni prima. Questa esperienza continua ad influenzare l'atleta di successo, impedendole di indulge in lussi eccessivi.

Gwinn è destinato a succedere a Popp?

Fuori dal campo, Popp ha anche perseguito una carriera come guardiana dello zoo insieme al suo allenamento calcistico. I suoi piani futuri in questa professione dopo il ritiro sono incerti. Wolfsburg, however, è ansioso di trattenere Popp in un'altra capacità, come ha condiviso il direttore Ralf Kellermann, "Sarebbe sciocco non provarci. Dopo così tanti anni e l'influenza che ha avuto nel club, trattenere Alexandra Popp è essenziale". Kellermann ha anche fatto riferimento a Popp che continua a giocare, "Non posso escludere completamente la possibilità che ci assista durante la transizione che attraverseremo entro il 2025".

Una transizione è anche in corso per la nazionale, con un nuovo allenatore e un potenziale nuovo capitano. Christian Wück mira a iniziare una nuova partenza, e il successore di Popp come capitano potrebbe essere Gwinn, la 25enne che ha assunto temporaneamente il ruolo e porta responsabilità fuori dal campo, nonché essere un'intervistata molto richiesta. Insieme all'ala destra, Oberdorf (attualmente in convalescenza per un infortunio al legamento crociato e mediale), Klara Bühl, Jule Brand, Laura Freigang e Lea Schüller sono alcuni dei giocatori più popolari della nazionale. Hanno prosperato sotto la guida di Popp, come lei ha fatto sotto l'attenzione della generazione precedente.

