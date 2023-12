Il capitano dell'Europa Thomas Bjorn spera in una Ryder Cup a prova di Brexit

Ogni generazione di stelle europee, da Seve Ballesteros a Colin Montgomerie, da Ian Poulter a Rory McIlroy, ha indossato i colori blu e oro e si è alzata in piedi con orgoglio mentre "Ode to Joy" - l'inno ufficiale dell'UE - veniva suonato in loro onore durante le cerimonie di apertura e chiusura.

Ma non sembra tutto un po' datato - o addirittura imbarazzante - dopo la Brexit?

LEGGI: Lo squalo morde: Greg Norman "sconvolto" dalle carenze del gioco moderno

I cittadini britannici hanno votato per lasciare l'UE in uno storico referendum del 2016 e i funzionari di Bruxelles prevedono che il processo di uscita sarà completato entro la fine del 2020.

Fin dall'inizio, l'European Tour di golf ha insistito sul fatto che la Brexit non avrebbe avuto alcun impatto sulla Ryder Cup in termini di qualificazioni, formato o colori delle squadre.

Il capitano dell'Europa per il 2018, Thomas Bjorn, ha ribadito questo concetto parlando con Shane O'Donoghue di CNN Living Golf.

Il 46enne danese ammette che non è suo compito discutere le vicende politiche europee, ma ritiene che la sua squadra si schiererà in Francia il prossimo settembre con lo stesso spirito delle squadre che l'hanno preceduta.

"Essere in quella stanza e in quell'ambiente rappresenta, credo, tutto il bello dell'Europa", dice Bjorn, che ha vinto tre Ryder Cup da giocatore ed è stato vice-capitano in quattro occasioni.

I giocatori europei si riuniscono in quella squadra e sono i più grandi amici al di là delle frontiere e rappresentano l'Europa come continente nel miglior modo possibile".

LEGGI: Tiger Woods punta ai major nel 2018

"È qualcosa di unico per una squadra di Ryder Cup. Giochiamo sotto la bandiera europea, ma giochiamo per l'Europa come continente".

Il sapore europeo della Ryder Cup, tuttavia, non è sempre esistito. Fondato nel 1927, il torneo era originariamente riservato ai giocatori britannici e americani.

Ma dopo un periodo di dominio statunitense (hanno vinto 16 delle prime 19 edizioni), dal 1973 i giocatori irlandesi sono stati invitati ad unirsi ai britannici e, nel 1979, il torneo è stato aperto all'Europa continentale.

Tuttavia, il più delle volte i giocatori britannici costituiscono ancora la maggior parte della squadra europea. L'ultima volta ad Hazeltine, nel Minnesota, nel 2016, sette dei 12 giocatori erano britannici ed erano anche capitanati da un britannico, Darren Clarke.

L'European Tour ribadisce che la separazione del Regno Unito dall'Unione Europea non avrà alcuna influenza sull'eleggibilità dei giocatori britannici, poiché "il criterio per essere europei in termini di Ryder Cup è geografico, non politico o economico".

I responsabili del tour intendono inoltre continuare a utilizzare la bandiera dell'UE, che descrivono come un "ampio simbolo dell'Europa nel suo complesso".

Una delle stelle britanniche più importanti d'Europa, Rory McIlroy, ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla Brexit - e sul presidente Trump - quando ha twittato nel giugno 2016: "Con la Brexit e il modo in cui sta andando la corsa presidenziale degli Stati Uniti... possiamo fare un mulligan sul 2016?".

Un "mulligan" è una seconda possibilità informale di giocare un colpo di golf dopo aver commesso un errore.

Allo stesso tempo, lo stesso Bjorn ha reagito negativamente al risultato del referendum sul suo account Twitter, dicendo: "Boris come premier, Donald come presidente. Questa è una relazione SPECIALE!!! #nonfiducioso".

Diciotto mesi dopo, tuttavia, con il cappello da capitano in testa, Bjorn sta adottando un approccio più diplomatico alla Brexit.

"Qualunque cosa politica stia accadendo nel mondo e le persone prendano decisioni che ritengono giuste, non spetta a noi commentare e partecipare", dice Bjorn, che è solo il quarto uomo al di fuori delle isole britanniche a capitanare l'Europa dopo Ballesteros, Jose Maria Olazabal e Bernhard Langer.

"Questo è, a mio parere, il più grande continente del mondo ed è un luogo che chiamo casa e io e i 12 giocatori saremo molto orgogliosi di rappresentare ogni singola persona in Europa durante la settimana".

Seguite CNN.com/sport per altre storie e approfondimenti

Gli appassionati di golf europei sperano che la loro squadra di Ryder Cup rimanga "a prova di Brexit", dato che ha vinto 11 dei 19 tornei da quando la Gran Bretagna e l'Europa hanno unito le forze nel 1979.

L'ultimo torneo è stato vinto da una forte unità americana - Jordan Spieth e co. hanno inflitto agli uomini di Clarke un'ampia sconfitta per 17-11 - e sembra che l'Europa di Bjorn dovrà essere più unita che mai se vorrà riconquistare la Ryder Cup.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com