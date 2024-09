Il capitale di Trump sta vacillando sull'orlo del collasso.

Dopo la sua sconfitta nel dibattito televisivo contro Kamala Harris, i sostenitori di Donald Trump continuano a subire rovesci. Non solo molti spettatori lo hanno giudicato il perdente del dibattito, ma anche Wall Street ha espresso il suo giudizio: le azioni della rete sociale Truth di Trump sono precipitate di quasi il 17% a un minimo storico dalla sua offerta pubblica iniziale a fine marzo.

Non è l'unico peso per i sostenitori dell'ex presidente, poiché anche la loro stabilità finanziaria è a rischio. Più di 600.000 fan di Trump hanno investito in Trump Media, la società madre di Truth Social, e le loro azioni sono già diminuite di circa il 75% dal loro picco poco dopo l'offerta. Un altro colpo durissimo potrebbe essere imminente. Trump ha gonfiato un'enorme bolla nelle azioni di Truth Social e ora potrebbe scoppiare.

Con Truth Social, Trump ha cercato apertamente di monetizzare la sua carriera politica. Rimasto il maggiore azionista, detiene 115 milioni di azioni, ovvero quasi il 60% della piattaforma social. Dopo l'IPO di marzo, Trump non poteva inizialmente vendere le sue azioni, ma presto potrà farlo.

Miliardi da guadagnare o milioni da perdere

Trump si trova di fronte a una scelta difficile: se trattiene le sue azioni, rinuncia a circa 2 miliardi di potenziali guadagni, ma venderle avrebbe un impatto negativo non solo sulla sua ricchezza, ma anche su quella dei suoi sostenitori.

Fin da prima di diventare presidente, Trump era abile nel vendere promesse vuote, che si trattasse di Trump Vodka o di Trump Steak. Ma Truth Social è il suo più grande successo: nonostante abbia generato solo 4,1 milioni di dollari di ricavi nel 2023, la società vale attualmente 900 volte il suo fatturato. Per confronto, Meta, la società madre di Facebook, ha registrato ricavi di circa 132 miliardi di dollari quell'anno, ma è valutata solo circa 10 volte il suo fatturato in borsa. I sostenitori di Trump non sembrano preoccuparsi delle incongruenze. Credono a tutto ciò che Trump dice, rendendolo praticamente invincibile in borsa - MAGA, ma anche gaga.

Trump Media è da tempo un'azione meme - un'azione iperattiva il cui comportamento è più strettamente legato alle tendenze dei social media e alla posizione politica dell'ex presidente che ai fondamentali economici. Le azioni hanno subito forti oscillazioni a causa della condanna di Trump a maggio, di un tentato assassinio a luglio e del ritiro di Joe Biden dalle elezioni presidenziali. L'ultima caduta è avvenuta dopo la brutta performance di Trump nel dibattito contro Kamala Harris.

Solo Elon Musk può salvare ora i fan di MAGA

La prossima mossa di Trump deciderà il destino dei suoi sostenitori. Nonostante il potenziale disastro finanziario che potrebbe colpire la sua base di fan, un investitore ha messo in guardia contro Trump che intenzionalmente danneggia i suoi sostenitori leali. Politicamente, un simile movimento non gli farebbe onore. Inoltre, Trump non corre quasi rischi in questa situazione; sta solo prestando il suo nome e la sua fama alla rete MAGA. Le perdite finora sono state solo immaginarie.

Tuttavia, l'ex presidente si trova in una situazione finanziaria difficile, con i costi legali e le multe per le sue numerose cause legali che superano ormai mezzo miliardo di dollari. Inoltre, le affermazioni di Trump di essere un miliardario sono ora sotto esame, poiché ha avuto difficoltà a ipotecare le sue proprietà come parte del suo accordo di cauzione nel suo caso di frode. Trump ha anche dimostrato in passato indifferenza verso il destino dei suoi investitori, avendo dichiarato fallimento sei volte in passato, sia personalmente che con le sue società. Il tempo lavora contro Trump: se perde le elezioni, il valore rimanente delle sue azioni potrebbe svanire completamente. Questa è la sua occasione per convertire parte del suo alone MAGA in contanti.

I vertici di Truth Social sembrano capire questo, avendo recentemente venduto pacchetti azionari multimilionari - incluso il CEO, il chief legal officer e il chief technology officer. L'unica speranza di Trump potrebbe essere un grande investitore che acquisti le sue azioni in un modo che stabilizzi il prezzo delle azioni. Ciò potrebbe potenzialmente trasformare il dilemma di Trump in un'opportunità: in cambio del finanziamento, potrebbe ripagare il benefattore se tornasse alla Casa Bianca. Con miliardari come Elon Musk o Peter Thiel che già finanziariamente sostengono Trump e desiderano un ruolo in una seconda amministrazione Trump, ci sono diversi candidati potenziali.

Il calo dei prezzi delle azioni di Trump Media e della rete sociale Truth sta causando difficoltà finanziarie per i sostenitori dell'ex presidente che hanno investito in queste società. Dopo la sconfitta nel dibattito contro Kamala Harris, i prezzi delle azioni della rete sociale Truth di Trump continuano a precipitare, mettendo a rischio la stabilità finanziaria di molti sostenitori di Trump.

Leggi anche: