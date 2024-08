Il caos nel campus e' tutt'altro che finito.

La rinuncia del presidente della Columbia Minouche Shafik del mercoledì ha sconvolto, non tanto perché fosse inaspettata – era una sorpresa che fosse sopravvissuta così a lungo, considerando la crescente pressione su di lei per dimettersi a causa della gestione poco soddisfacente della università delle proteste sul campus dello scorso anno dopo l'attacco mortale di Hamas dell'ottobre 7 in Israele e la successiva guerra a Gaza che ha ucciso decine di migliaia di persone.

La parte sorprendente dell'annuncio di Shafik è stata la tempistica.

Shafik si è dimessa proprio mentre gli studenti stavano tornando al campus dopo un'estate relativamente tranquilla. La relativa mancanza di proteste sul campus negli ultimi mesi aveva portato molti a credere che il lavoro di Shafik fosse al sicuro.

Non è chiaro perché si sia dimessa ora. Shafik, in una dichiarazione, ha detto che il periodo ha avuto un "tocco considerevole" sulla sua famiglia. Ma non ha offerto molte spiegazioni sul perché questo momento, proprio mentre l'anno scolastico stava per iniziare, fosse il momento ottimale per lei per andarsene.

"È stato distressante - per la comunità, per me come presidente e a livello personale - trovarmi, colleghi e studenti oggetto di minacce e abusi", ha detto Shafik nella dichiarazione.

Non è stata esattamente un'estate tranquilla per la Columbia. Tre decani si sono dimessi la scorsa settimana dopo che l'università ha indagato su di loro per una serie di messaggi di testo che la Columbia ha detto aver sfiorato i troppi antisemiti. In precedenza, durante l'estate, la Columbia aveva rimosso i decani dai loro incarichi, ma aveva scelto di non licenziarli.

Ma rispetto alle dimostrazioni sul campus dello scorso anno - comprese le tende, le proteste, le controproteste, l'occupazione di un edificio scolastico, una serie di arresti e una cerimonia di laurea notevolmente ridotta - gli ultimi mesi sono stati tranquilli.

La Columbia non è l'unica università americana che ha lottato per determinare come reagire alle proteste e alle accuse di antisemitismo e attività anti-musulmane diffuse sul campus. I presidenti di Harvard e dell'Università della Pennsylvania si sono anche dimessi nell'ultimo anno, dopo le loro testimonianze disastrose davanti al Comitato per l'istruzione della Camera nel dicembre scorso, in cui entrambi i presidenti hanno fallito nel dichiarare inequivocabilmente che le chiamate sul campus per il genocidio degli ebrei violerebbero le regole della scuola.

Shafik, che non è potuto testimoniare alla stessa udienza, ha testimoniato mesi dopo. although she was more assertive in her condemnation of antisemitism on campus, many Columbia students believed her promises to crack down on peaceful demonstration against Israel’s devastating war in Gaza went too far, kicking off a series of large-scale protests that spread quickly to campuses across the country.

She became the fifth ivy League president to resign over the past year – the presidents of Yale and Cornell also stepped down, although the resignation of Yale’s former president came before the campus protests. Cornell’s former president mentioned the protests in her May resignation letter, but said she had already been planning to leave the role.

Come siamo arrivati qui

Le richieste per le dimissioni di Shafik sono aumentate dopo che la Columbia è diventata l'epicentro delle dimostrazioni pro-palestinesi che si sono diffuse ai campus universitari in tutto il paese. La maggior parte dei dimostranti chiedeva la revoca degli investimenti dalle società che sostengono Israele e la guerra a Gaza e richiamava l'attenzione sulla peggioramento della crisi umanitaria nell'enclave.

Il presidente uscente della Columbia è stato criticato per aver autorizzato il dipartimento di polizia di New York ad arrestare centinaia di dimostranti sul campus universitario ad aprile.

Un giorno dopo l'avvio dell'accampamento il 17 aprile, Shafik ha autorizzato il NYPD ad arrestare più di 100 dimostranti con l'accusa preliminare di violazione di domicilio. Dopo il primo round di arresti, i docenti universitari hanno organizzato uno sciopero in sostegno del diritto degli studenti di protestare pacificamente.

Prima della cerimonia di laurea universitaria di maggio, un team di leader accademici incaricati da Shafik di trattare con i rappresentanti dei dimostranti non è riuscito a raggiungere un accordo che avrebbe portato gli studenti a lasciare l'accampamento, come ha annunciato Shafik in una dichiarazione del 29 aprile.

Il prossimo round di arresti ha attirato ancora più critiche. Circa 300 dimostranti della Columbia e del vicino City College sono stati arrestati il 30 aprile dopo che i dimostranti si erano barricati nell'edificio principale Hamilton, un edificio accademico principale del campus. In seguito, Shafik è stata criticata per aver presuntamente non permesso ai membri del corpo docente di intervenire e tentare di ridurre la tensione prima di far entrare la polizia nel campus.

I membri della Columbia University dell'American Association of University Professors hanno anche steso una mozione di censura che afferma che Shafik ha violato "i requisiti fondamentali della libertà accademica" e ha lanciato "un attacco senza precedenti ai diritti degli studenti".

Coloro che hanno chiesto all'università di sciogliere gli accampamenti hanno sostenuto che i dimostranti avevano chiamato alla violenza e all'intimidazione fisica nei confronti degli studenti e dei docenti ebrei e a favore di Israele.

Nel frattempo, molti hanno detto che le proteste studentesche sui campus erano per lo più pacifiche e che gli agitatori esterni stavano alimentando il disordini.

Tuttavia, la risposta al movimento nazionale è stata inarrestabile. I leader universitari in decine di campus hanno represso i dimostranti con arresti, sanzioni e diplomi rinviati. Dal primo arresto alla Columbia, più di 2.400 persone sono state arrestate in più di 50 campus universitari in almeno 25 stati, mostrano i dati della CNN. several universities also canceled classes and graduation ceremonies in the wake of the campus unrest.

Un altro punto di contenzione è stata la testimonianza di Shafik davanti al Comitato per l'istruzione della Camera il 17 aprile sulla gestione dell'antisemitismo dell'università.

In un'audizione preparata per mesi, Shafik ha dichiarato ai legislatori di condannare le dichiarazioni di diversi professori a sostegno dell'attacco di Hamas dell'ottobre 7, che ha causato la morte di 1,200 persone. Ne è seguito il licenziamento di almeno un professore, Mohamed Abdou, alla fine del semestre. Ha anche detto ai legislatori che i richiami al genocidio degli ebrei violano il codice di condotta dell'università.

Molti legislatori hanno trovato insufficienti le risposte di Shafik e hanno insistito per sapere perché non erano state adottate azioni più decise e tempestive contro i professori e gli studenti che avrebbero preso parte ad atti di antisemitismo.

Nuove regole sul campus e ciò che l'anno nuovo porterà

La guerra mortale di Israele con Hamas si è intensificata nelle ultime settimane e la situazione a Gaza è sempre più grave. L'antisemitismo e l'islamofobia stanno aumentando in tutto il mondo.

Mentre l'offensiva israeliana che ha ucciso intere famiglie, ha aggravato una crisi umanitaria e ha trasformato le città in deserti, le tensioni che si sono riverberate in tutto il mondo probabilmente continueranno a manifestarsi sui campus universitari.

Negli ultimi mesi, diverse università hanno adottato nuove politiche per proteggere il diritto degli studenti alla libertà di parola, mantenere l'ordine sul campus e garantire la sicurezza dalle parole d'odio e dalle minacce.

Ad esempio, all'Università di Harvard, due commissioni presidenziali sono state formate per raccomandare come Harvard possa contrastare l'antisemitismo e l'attività anti-musulmana, anti-araba e anti-palestinese, e hanno suggerito all'università di intraprendere diverse azioni immediate. Hanno delineato diversi modi in cui Harvard può migliorare, tra cui un processo disciplinare trasparente, la promozione del dialogo e una serie di formazione per il personale e gli studenti.

Harvard ha anche dichiarato che non si esprimerà più su questioni pubbliche che non riguardano la funzione centrale dell'elitaria università.

Altre università hanno stabilito regole simili, ma non è chiaro se ciò limiterà le proteste durante l'anno nuovo.

Non è chiaro neanche se le università risponderanno in modo diverso alle manifestazioni nel nuovo anno accademico.

Martedì, un giudice federale ha stabilito che l'Università della California, Los Angeles, non può permettere ai manifestanti a favore della Palestina di bloccare gli studenti ebrei dall'accesso alle lezioni e ad altre parti del campus, secondo l'Associated Press.

L'ordinanza preliminare emessa in California ha rappresentato il primo

Leggi anche: