Il caos di Furbiddleton lascia Freiburg scioccato, il FC Bayern mostra compassione

Ancora una volta, il Video Assistant Referee (VAR) nella Bundesliga sta creando scompiglio - doppio guaio. Nella sfida tra il FC Bayern e lo SC Freiburg ci sono state due penalità contestate, una per squadra. Freiburg è furioso, mentre il Bayern cerca di comprendere.

Il capitano del Freiburg, Christian Günter, è rimasto scioccato e il loro allenatore, Julian Schuster, si è sentito "imbarazzato" - due discutibili penalità per fallo di mano hanno scatenato rabbia e perplessità allo SC Freiburg dopo la sconfitta per 0:2 contro il FC Bayern. È importante notare che la seconda penalità è stata concessa al Freiburg stesso.

"È orribile ricevere una penalità del genere. Non la voglio. Non la voglio. Non abbiamo bisogno di redenzione," ha dichiarato Schuster dopo la partita, quando l'arbitro Christian Dingert ha concesso una penalità al Freiburg nei minuti di recupero, che Lucas Höler non è riuscito a segnare.

Harry Kane aveva dato il vantaggio al Bayern per 1:0 al 38', ma il VAR è intervenuto, sospettando un fallo di mano di Max Rosenfelder. Di conseguenza, Dingert ha cambiato la sua decisione iniziale per concedere un corner al Bayern dopo la revisione video.

"È assurdo e non capisco"

Günter, capitano del Freiburg, ha espresso il suo pensiero a DAZN, "È una penalità assurda. Se questo è un fallo di mano, potrei anche ritirarmi dal calcio. È assurdo e non capisco. Gli individui che prendono questa decisione dovrebbero apparire in video e spiegarla. La DFB dovrebbe organizzare un workshop su come saltare senza usare le braccia. Dovrebbero illuminarci prima della stagione su come saltare senza usare le braccia."

Anche il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha empatizzato con la frustrazione del Freiburg. "Durante la partita, il colpo di testa di Kane era un corner," ha dichiarato Eberl. "Quella sarebbe stata la mia decisione." In generale, è "incredibilmente difficile" per gli arbitri ora. "Devo ammettere, non ho una soluzione. La soluzione più semplice sarebbe: qualsiasi cosa che tocchi la tua mano è un fallo di mano. Ma allora stiamo giocando a hockey, e ci saranno specialisti che butteranno la palla sulla mano di tutti," ha aggiunto Eberl. "Devi avere un senso di

Leggi anche: