- Il cantiere Meyer, in difficoltà, costruirà quattro navi per Disney.

Il Meyer Werft, in difficoltà finanziarie, ha ottenuto un importante nuovo contratto: costruirà quattro navi da crociera per Disney Cruise Line entro il 2031. Secondo l'azienda, si tratta del più grande ordine nella storia di Meyer Werft. Il valore esatto dell'ordine non è stato reso noto dal cantiere navale di Papenburg.

Le quattro navi sono previste per essere consegnate tra il 2027 e il 2031. I dettagli sulla progettazione, sui nomi e sulle rotte sono attualmente in fase di sviluppo. "Questi nuovi ordini sono un ulteriore forte e positivo segnale per il futuro dei posti di lavoro a Papenburg per il consiglio di fabbrica e per tutti i colleghi", ha dichiarato il proprietario Bernard Meyer, che ha firmato l'accordo con Disney la scorsa settimana.

Meyer Werft si trova nella più grave crisi della sua storia di oltre 200 anni e deve raccogliere più di 2,7 miliardi di euro entro la fine del 2027 per finanziare la costruzione di nuove navi. I contratti per le navi da crociera sono stati stipulati in parte prima della pandemia di Corona e non prevedono alcun adeguamento ai prezzi dell'energia e delle materie prime significativamente aumentati da allora. Il cantiere navale riceve solo circa l'80% del prezzo di acquisto al momento della consegna, quindi deve coprire la costruzione con prestiti interinali.

Per questo motivo, la direzione ha concordato con il consiglio di fabbrica e IG Metall all'inizio di luglio un concetto di ristrutturazione. Verranno tagliati 340 dei più di 3.000 posti di lavoro. Inoltre, verrà istituito un consiglio di sorveglianza e un consiglio di fabbrica del gruppo, e la sede dell'azienda verrà riportata in Germania. Si sta anche discutendo dell'eventuale aiuto statale da parte del governo federale e dello stato della Bassa Sassonia.

La crisi di Meyer Werft ha messo a rischio 340 posti di lavoro a causa di un divario di finanziamento superiore a un miliardo di euro.

