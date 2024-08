- Il cantante smentisce le speculazioni sulla disputa coniugale

Rod Stewart (79) e Penny Lancaster (53) stanno apparentemente attraversando un momento difficile nel decidere dove vivere in modo permanente, il che ha portato a speculazioni sul fatto che il loro matrimonio sia in crisi. Tuttavia, il cantante ha deciso di intervenire sui rumors attraverso il suo Instagram.

"Voglio chiarire le cose," scrive Stewart, "Non c'è alcuna tensione nella nostra relazione e non stiamo avendo discussioni sulla nostra situazione abitativa. È esattamente il contrario." Si dice che la coppia, sposata dal 2007, stia avendo dei litigi riguardo all'idea di lasciare Los Angeles per sempre e trasferirsi nel Regno Unito. Tuttavia, Stewart nega queste voci.

La Situazione Reale

Il cantante spiega, "Siamo tornati nel nostro amato Regno Unito lo scorso anno, ma siamo fortunati ad avere case in diversi paesi che ci piace visitare. All'inizio, abbiamo pensato che vendere la nostra casa di Los Angeles fosse una buona idea, ma dopo aver trascorso un'estate fantastica lì con la famiglia e gli amici [...], abbiamo deciso di tenerla."

Lo scorso anno, Stewart aveva dichiarato i suoi piani di fare del Regno Unito la sua residenza principale e vendere la sua casa di Los Angeles. Tuttavia, secondo il 'Daily Mail' UK, ha cambiato idea e non si separerà definitivamente dalla sua proprietà di Los Angeles. "Sono bloccati in un punto morto e Penny è arrabbiata con Rod per aver rinunciato alla sua promessa. Al momento, si tratta solo di salvare il loro matrimonio," afferma una fonte, alimentando i rumors.

Per concludere, Stewart afferma, "Credetemi, non c'è alcuna discordia nella nostra relazione." Si firma come "Rod 'un uomo estremamente felice' Stewart".

