Il cantante rock americano Jack Russell è morto.

La canzone "Once Bitten Twice Shy" ha quasi fatto vincere a Great White un Grammy e li ha portati al quinto posto nella classifica Billboard nel 1989. Solo lo scorso mese, il frontman Jack Russell ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. Ora, il cantante è morto all'età di 63 anni.

Il cantante americano e frontman di Great White, Jack Russell, è morto. È deceduto serenamente in presenza della sua famiglia e di due amici, come annunciato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Russell è morto a causa della malattia di Lewy e dell'atrofia multisistemica che ne deriva, come ha riferito il suo biografo K. L. Doty al "New York Times" e alla rivista "Rolling Stone". La band degli anni '80, nota per il suo legame con un incendio in una discoteca, è stata fondata da Russell e dal chitarrista Mark Kendall. Il loro più grande successo, "Once Bitten Twice Shy", un cover di Ian Hunter, ha raggiunto il quinto posto nella classifica Billboard USA nel 1989 e ha valso alla band una nomination ai Grammy. Il gruppo si è ufficialmente sciolto nel 2001, ma ha continuato a fare tour come Jack Russell's Great White con una formazione diversa.

Il punto più basso della carriera della band è stato nel 2003, quando un incendio e la conseguente calca al loro concerto al The Station nightclub di West Warwick, nel Rhode Island, hanno causato 100 morti. I fuochi d'artificio hanno incendiato il soffitto del locale e tra i morti c'era anche il chitarrista della band, Ty Longley. In seguito, il gruppo ha raccolto fondi per le famiglie delle vittime durante i loro concerti.

Lo scorso luglio, Russell ha reso pubblico il suo stato di salute e ha annunciato il suo ritiro dall'industria musicale. "Non sono più in grado di esibirmi al livello che vorrei e che meritate", ha scritto su Instagram. "Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine per i molti anni di ricordi, amore e sostegno".

La malattia di Lewy assomiglia all'Alzheimer, con i pazienti che presentano progressiva perdita di memoria, sintomi psicotici o disturbi del movimento, secondo la Società tedesca dell'Alzheimer. L'atrofia multisistemica è una malattia rara, simile al Parkinson.

