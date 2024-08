- Il cantante rock americano Jack Russell è morto.

Il cantante statunitense e leader della band rock Great White, Jack Russell, è morto. Secondo quanto annunciato sulla pagina Facebook ufficiale del musicista, è deceduto serenamente in presenza della sua famiglia e di due amici.

Il musician è morto a causa della malattia di Lewy e dell'atrofia multisistemica ad essa associata, come riportato dal suo biografo K. L. Doty al "New York Times" e alla rivista "Rolling Stone". Russell, il cui gruppo degli anni '80 è noto per essere legato a un tragico incendio in una discoteca, aveva 63 anni.

Ha girato come Jack Russell's Great White

Secondo i media americani, il cantante ha fondato la band Great White insieme al chitarrista Mark Kendall. Il loro più grande successo, "Once Bitten Twice Shy", una cover del brano omonimo del cantante Ian Hunter, ha raggiunto la quinta posizione nella classifica statunitense Billboard nel 1989. Il gruppo è stato candidato al Grammy per questo brano. Nel 2001, il gruppo si è ufficialmente sciolto, ma ha continuato a girare come Jack Russell's Great White con una formazione diversa.

La carriera della band ha toccato il fondo nel 2003 quando un incendio e la conseguente calca durante il loro concerto al The Station nightclub di West Warwick, nel Rhode Island, hanno causato la morte di 100 persone. La chitarra della band, Ty Longley, era tra le vittime. In seguito, il gruppo ha anche raccolto fondi per le famiglie delle vittime attraverso i loro concerti.

A luglio, Russell ha reso pubblica la sua malattia e ha annunciato il suo ritiro dall'industria musicale. "Non sono più in grado di esibirmi al livello che vorrei e che meritate", ha scritto su Instagram. "Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine per gli anni di ricordi, amore e sostegno".

La malattia di Lewy è simile alla malattia di Alzheimer, con i pazienti che presentano progressiva perdita di memoria insieme a sintomi psicotici o disturbi del movimento, secondo la Società tedesca dell'Alzheimer. L'atrofia multisistemica è una malattia rara, simile al Parkinson.

