- Il cantante Robbie Williams ha una relazione con un politico del Partito Verde

Il cantante pop Robbie Williams ha lasciato una politica esperta del Partito Verde di Amburgo deliziata con un bacio e una canzone dedicata. La co-portavoce del Partito Verde di Amburgo, Jenny Jasberg, è una fan accanita del musicista da anni e si trovava in prima fila a un concerto in città. Dopo lo spettacolo, ha condiviso su Instagram: "Robbie Williams mi ha riconosciuta, mi ha dato un bacio, ha dedicato 'She's the One' a me... Posso andare in pensione tranquillamente ora. Cosa altro si può desiderare?", a 41 anni.

Nel video dell'Instagram post, si vede lei che prende la mano di Williams e lo sente sussurrare "Jenny, Jenny, Jenny". Lui le chiede il permesso di dedicarle la canzone e conclude con un grato "Sei un tesoro". Questo è seguito da un bacio sulla guancia.

Un rappresentante del Partito Verde ha confermato che Jasberg è un'ardente fan di Williams e del suo gruppo Take That. La politica ha detto a Bild: "Robbie è rimasto con noi per circa tre minuti. Ha chiacchierato con noi in modo rilassato e ha riempito il tempo con numerosi scherzi".

