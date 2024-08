- Il cantante rivela i piani di matrimonio a Monaco

La superstar della musica Adele (36) ha tenuto il terzo dei suoi dieci concerti a Monaco di Baviera venerdì sera (9 agosto). Sul palco del suo stadio temporaneo alla Fiera di Monaco, la cantante ha apparentemente confermato il suo fidanzamento con l'agente sportivo Rich Paul (42). La vincitrice di 16 Grammy ha sembrava leggere un cartello di un fan durante l'esibizione, che chiedeva: "Vuoi sposarmi?". In risposta, Adele, secondo la rivista americana "Billboard", ha dichiarato: "Non posso sposarti perché mi sto sposando io stessa".

Adele conferma apparentemente i pettegolezzi sul fidanzamento

Durante questo, ha mostrato la sua mano sinistra per esibire un anello. L'annuncio non ufficiale del suo fidanzamento è arrivato dopo che si erano diffuse voci in proposito da alcune settimane. Secondo il quotidiano britannico "The Sun", il partner di Adele, Rich Paul, avrebbe fatto la proposta alla cantante, a cui lei avrebbe risposto prontamente "sì".

La cantante sogna una figlia

Adele e Rich Paul sono apparsi insieme in pubblico per la prima volta a luglio 2021. A settembre dello stesso anno, la cantante è stata vista con il suo partner su Instagram per la prima volta. "Non sono mai stata così innamorata. Sono ossessionata da lui", ha rivelato a "Elle" ad agosto 2022, e ha anche dichiarato che "vuole altri figli. Sono una casalinga e sono una matriarca, e una vita stabile mi aiuta con la mia musica."

Ha già un figlio, Angelo Adkins, da un precedente matrimonio con Simon Konecki (50). Si sono sposati dal 2018 al 2021, ma il matrimonio è fallito nel 2019. "Appena avrò finito con tutti i miei impegni e tutti i miei spettacoli, voglio avere un bambino", ha detto a maggio di quest'anno. Ha aggiunto: "Voglio una figlia perché ho già un figlio."

L'anello di fidanzamento apparente di Adele ha ulteriormente confermato i pettegolezzi sul suo fidanzamento durante il suo concerto a Monaco. Secondo "The Sun", il partner di Adele, Rich Paul, avrebbe fatto la proposta alla cantante, che lei avrebbe accettato.

Leggi anche: