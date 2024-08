- Il cantante ha problemi con le autorità spagnole

Accesso negato! Questa regola si applica a tutti, compresa Katy Perry (39). La cantante statunitense potrebbe ora dover affrontare le autorità spagnole poiché si presume che abbia girato parte del suo nuovo video musicale per "Lifetimes" in una riserva naturale senza autorizzazione. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El País".

Nel suo nuovo successo estivo "Lifetimes", Katy Perry balla, tra le altre cose, su spiagge pittoresche. Recentemente, la cantante ha pubblicato alcune immagini dietro le quinte del video musicale sul suo account Instagram ufficiale in occasione del lancio del brano. Il video musicale ha già superato i 2,3 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nessun permesso per il video musicale di Katy Perry

Secondo il report, Perry ha girato il video alle Isole Baleari e a Ibiza. La traccia trasuda vibrazioni estive e buon umore - apparentemente non per le autorità delle Isole Baleari. È stata avviata un'indagine per determinare se le riprese abbiano potuto causare danni ambientali in un'area dunale protetta. Nel video, Perry viene ritratta nel sistema dunale di S'Espalmador - in un'area recintata.

Secondo il dipartimento ambientale del governo delle Baleari, non è stato richiesto alcun permesso di ripresa dalla produzione responsabile. Tuttavia, questo non è considerato un "reato contro l'ambiente", ma piuttosto una violazione normativa, poiché le riprese possono essere autorizzate su richiesta.

