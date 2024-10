Il cantante dei Coldplay dichiara lo scioglimento del gruppo, ma include un qualificante significativo.

Coldplay, un nome di spicco nell'industria musicale con numerosi album venduti e stadi pieni, ha un frontman rinomato, Chris Martin, che ha fatto allusioni al possibile scioglimento del gruppo. In un'intervista con il DJ neozelandese Zane Lowe di Apple Music 1, Martin ha ribadito il piano del gruppo di separarsi. Ha specificato un numero preciso: "Pubblicheremo solo dodici album principali", ha dichiarato Martin. Dopo di che, Coldplay si ritirerà dalle scene, ha confermato. Per Martin, questa limitazione è fondamentale: "Meno è meglio, e per alcuni dei nostri critici, anche meno sarebbe meglio!"

Al momento, Coldplay sta promuovendo il suo decimo album in studio, "Music of the Spheres", in uscita il 4 ottobre. Ciò significa che ne mancano solo due prima che Coldplay possa potenzialmente sciogliersi. Per Martin, questa mossa segue una logica: "Proprio come ci sono solo sette libri di Harry Potter e circa dodici album dei Beatles e numeri simili per Bob Marley, i nostri ispiratori, abbiamo deciso di limitarci allo stesso modo".

Impostando un limite con Coldplay, il gruppo spera di mantenere un alto standard per la sua musica. Come ha detto Martin, "Diventa quasi impossibile per qualsiasi delle nostre canzoni entrare a far parte dei nostri album se manteniamo questo limite".

Una Luce di Speranza

C'è un barlume di ottimismo per i fan di Coldplay: Martin non ha escluso completamente progetti collaborativi con i suoi compagni di band Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Tuttavia, questi progetti dovrebbero essere distinti da Coldplay. Interessantemente, l'idea dei "Massimo Dodici Album di Coldplay" non è nuova. Martin ha menzionato questo numero in passato in interviste, compresa una conversazione con la rivista musicale NME in cui ha assicurato che sarebbe stato così.

In un'intervista del 2021 per BBC Radio 2, Martin ha offerto una prospettiva diversa. Ha suggerito che non ci sarebbe un nuovo album di Coldplay dopo il 2025 e il gruppo si esibirà solo in tournée. Per conciliare queste strategie contrastanti, Coldplay potrebbe dover pubblicare due nuovi album nel prossimo futuro, il che sembra al momento improbabile. In definitiva, quale scenario si verificherà rimane un mistero.

Il decimo album in studio di Coldplay, "Music of the Spheres", è un tributo al loro amore per la musica, in uscita il 4 ottobre. Nonostante il piano del gruppo di pubblicare solo dodici album principali e poi sciogliersi, c'è un barlume di speranza per i fan, poiché Chris Martin non ha escluso completamente progetti collaborativi con i suoi compagni di band.

Leggi anche: