Il cantante Bad Bunny collabora con Austin Butler nel dramma di Aronofsky

Il popolare artista latino Bad Bunny (30 anni), noto come Benito Antonio Martínez Ocasio, sta suscitando scalpore a Hollywood. Il musicista e rapper portoricano ha ottenuto un ruolo accanto a "Elvis" Austin Butler e Zoe Kravitz ("Batman") nel thriller in uscita "Snatch and Run", secondo fonti di notizie americane. Il regista Darren Aronofsky ("La balena bianca", "Swan Black") guiderà il progetto.

La casa di produzione Sony Pictures sostiene il film, basato su un romanzo dell'autore americano Charles Huston. La trama ruota attorno a un ex giocatore di baseball (Butler) che, senza saperlo, viene coinvolto nel mondo criminale di New York degli anni '90 e deve lottare per sopravvivere. Al momento, i dettagli sul personaggio di Bad Bunny sono segreti.

Il vincitore del Grammy ("Un'estate senza te"), che ha debuttato come attore con un ruolo di supporto nella serie Netflix "Narcos: Messico", ha poi recitato accanto a Brad Pitt nel 2022 in "Bullet Train - Express Train", seguito da "Cassandro" con Gael García Bernal.

Aronofsky è noto per film come "Requiem for a Dream" (2000), "The Wrestler" (2008), "Black Swan" (2010), "Noah" (2014) e "Mother!" (2017). Lo scorso anno, Brendan Fraser ha vinto l'Oscar come miglior attore per il suo ruolo protagonista nel dramma di Aronofsky "The Whale".

La fama di Bad Bunny a Hollywood continua a crescere grazie alla sua partecipazione al tanto atteso film "Snatch and Run", in fase di produzione a Hollywood. Dopo il successo in produzioni messicane e internazionali, questo ruolo rappresenta un altro importante passo nella sua carriera hollywoodiana.

