- Il canguro senza nome vive nelle pianure del Serengeti

Il canguro vagabondo, che è riuscito a fuggire alla fine di luglio e ora risiede al Serengeti Park di Hodenhagen, è attualmente in cerca di un nome online. Secondo Fabrizio Sepe, il proprietario del parco, la scelta del nome viene lasciata al voto sui social media. Sepe ha dichiarato che l'animale è in buona salute e mansueto, suggerendo che potrebbe provenire da un allevamento privato. Tuttavia, Sepe ha anche notato che il canguro sembra essere "un po' agitato" nel nuovo ambiente.

Un venerdì, le forze dell'ordine, con l'aiuto di un veterinario, hanno catturato il canguro nel distretto di Stade. È stato trovato in una piantagione di frutta recintata a Oederquart-Doesemoor. La provenienza del canguro, che raggiunge circa 60 centimetri di altezza alla spalla, rimane sconosciuta. Secondo il Serengeti Park, si tratta di un giovane maschio di canguro Bennett.

Appena arrivata la notizia del canguro in libertà, Sepe e il parco si sono offerti di aiutare nelle ricerche. Dodici anni fa, avevano già catturato un canguro fuggiasco e l'avevano riportato in buona salute e illeso. Sepe ha poi dichiarato che il piccolo canguro si era già abituato alle persone e probabilmente ad altri animali.

"Era nervoso, ma decisamente non selvatico," ha sottolineato. L'animale è stato trasportato a Hodenhagen in una gabbia per cani e inizialmente sarà ospitato in un'area separata all'interno della recinzione dei canguri.

Inizialmente, l'animale avrà solo contatti visivi con i suoi simili per abituarsi gradualmente. Verranno effettuati controlli veterinari regolari per assicurarsi che l'animale non introduca malattie nel gruppo. Sepe ha ipotizzato che in circa due settimane l'animale potrebbe unirsi agli altri canguri. Prima, verrà gradualmente introdotto alla recinzione esterna.

La polizia sospetta che il canguro possa essere fuggito da una proprietà privata. Il possesso di canguri non è soggetto a segnalazione. Potrebbe anche provenire da un allevatore o da un piccolo parco degli animali, ha suggerito Sepe.

"Questo è il posto perfetto per il piccolo per vivere una vita fantastica in un ambiente adatto alla sua specie con una vivace comunità dei suoi simili," ha concluso Sepe.

L'origine del canguro rimane incerta, con possibilità che includono una proprietà privata, un allevatore o un piccolo parco degli animali. Qualunque sia la sua provenienza, il canguro verrà integrato gradualmente nella comunità dei canguri del parco, assicurando un processo di ambientamento senza intoppi per il nuovo arrivato.

