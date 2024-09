- Il canguro che vaga all'interno di un edificio

Al centro di Halle, un canguro liberato crea scompiglio. L'animale è stato avvistato da un autista di autobus intorno alle 5:00 del mattino e segnalato alle autorità. Come riportato, sono state inviate unità operative in Delitzscher Straße, situata nella parte orientale della città, per catturarlo, ma i primi tentativi sono risultati infruttuosi. Alle 12:00, il canguro era ancora a piede libero. Secondo un rappresentante della polizia, l'animale proviene da una fattoria di alpaca nelle vicinanze. Questa notizia è stata inizialmente riportata dal "Volksstimme".

Le autorità hanno considerato l'idea di dispiegare risorse verso Delitzscher Straße, poiché credevano che il canguro potesse dirigersi lì a causa della sua vicinanza ad altri spazi aperti. Nonostante il canguro fosse un animale esotico, i residenti locali hanno espresso preoccupazioni per la sua sicurezza e quella dei loro animali domestici, poiché non erano familiari con il suo comportamento.

Leggi anche: