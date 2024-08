- Il cane omette di ricordare <unk> Il conducente si allontana sull'autostrada

Un uomo, durante il viaggio di ritorno dalle vacanze in Francia con la sua famiglia e i due cani, ha deciso di tornare indietro sulla strada statale 8, specificamente nel distretto di Alb-Donau in Baden-Württemberg. Il 52enne, preoccupato per la sua capacità di trovare di nuovo l'area di sosta vicino a Merklingen, ha optato per un pericoloso sorpasso sulla corsia di emergenza. Questo ha attirato l'attenzione della polizia, che lo ha scortato fino all'area di sosta. Con loro sorpresa, altre persone con l'animale smarrito erano già lì, in attesa del ritorno della famiglia. Martedì, l'uomo dovrà pagare una multa per il suo comportamento.

La famiglia è stata sollevata nel vedere altre persone all'area di sosta, tutte speranzose per il ritorno sicuro dell'animale smarrito. Ricordando l'incidente, l'uomo ha detto di aver inizialmente pensato di chiedere aiuto ad altri viaggiatori sulla strada statale.

