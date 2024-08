- Il cane è morto dopo l'intervento delle forze dell'ordine in un confronto locale.

Gli agenti di polizia hanno coinvolto un cane in un incontro mortale durante un dispiegamento causato da una rissa di quartiere nell'area dell'Allgäu. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro l'animale a causa del suo comportamento aggressivo nei loro confronti, come riportato nel loro rapporto. A causa delle sue ferite gravi, hanno dovuto somministrare un colpo letale per motivi umanitari, come confermato da un rappresentante della polizia.

Il 63enne residente aveva suonato musica ad alto volume nel suo appartamento situato a Oberstdorf (parte dell'Oberallgäu) durante una sera di giovedì, il che ha portato il suo vicino a fare una lamentela. Le fonti affermano che l'uomo anziano era in possesso di una replica di un'arma da fuoco e il suo cane mostrava un comportamento ostile. Secondo i resoconti disponibili, si è verificata una colluttazione fisica, con il proprietario del cane che ha costretto il suo vicino di 45 anni a entrare in casa. Entrambi gli individui hanno riportato ferite lievi.

Al loro arrivo, le autorità hanno scoperto il 63enne armato e agitato accompagnato dal suo Rhodesian Ridgeback, che ha attaccato uno degli agenti. Gli agenti hanno risposto sparando al cane.

Un test del tasso alcolico effettuato sul 63enne ha rivelato un contenuto di alcol nel sangue significativamente superiore al limite legale. L'uomo anziano turbato è stato quindi trasportato in una struttura di cure specializzate. La polizia sta attualmente indagando su accuse come minacce, lesioni aggravate e lesioni reciproche.

