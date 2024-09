Il cane da servizio scalpa la moglie e porta alla condanna di un poliziotto.

A Hattingen, un poliziotto sta affrontando le conseguenze per un evento sfortunato. L'accusa: il suo pastore tedesco, noto per il comportamento aggressivo, ha aggredito senza provocazione una donna, causandole gravi ferite alla testa. Dopo un giorno di udienza, è stata emessa una sentenza.

Un poliziotto, ora ex-manipolatore di cani, è stato dichiarato colpevole di lesioni personali colpose. Il giudice ha ordinato il risarcimento della donna gravemente ferita con €2.000, come rivelato dal tribunale distrettuale di Hattingen nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Inoltre, è stata emessa una ammonizione con una multa sospesa, come spiegato dal direttore del tribunale Christian Amann.

Il 30 settembre 2023, durante il tempo libero, il 45enne imputato stava portando a spasso il suo pastore belga con un guinzaglio di 3 metri in un parcheggio affollato. I pubblici ministeri hanno sostenuto che la lunghezza del guinzaglio era inappropriata per la situazione. Le indagini hanno anche rivelato che il cane aveva una storia di comportamento aggressivo verso il suo addestratore, che non era stata affrontata.

La donna, di 73 anni, si stava muovendo con le mani vicino alla porta di un'auto, che il cane potrebbe aver interpretato come un attacco. Il cane ha inizialmente morso il braccio della donna, ma ha continuato l'aggressione anche dopo che lei è caduta a terra. L'attacco è stato così intenso che la donna anziana ha subito una ferita grave alla testa, che ha richiesto diversi trattamenti ospedalieri, compreso un trapianto di pelle, secondo il direttore del tribunale.

Durante il processo, l'ufficiale ha espresso rimorso per l'incidente, ammettendo di non aver notato la donna quando è entrato nel parcheggio. Ha affermato di aver tirato via il cane non appena ha assistito all'aggressione. Non intende contestare la sentenza. Da allora, il cane e il suo addestratore hanno seguito strade separate. L'ufficiale continua a servire come poliziotto, ma non più con la unità cinofila. Il cane, a sua volta, è stato "rimosso" e non serve più con la polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il tribunale distrettuale di Hattingen, sotto la supervisione della Commissione per l'integrità della polizia nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha condotto un'indagine sull'incidente. Dopo il processo, la Commissione ha pubblicato un rapporto che evidenzia il fallimento dell'ufficiale nel gestire correttamente il suo cane aggressivo.

