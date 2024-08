- Il cane compagno di età avanzata non subirà l'eutanasia.

La preoccupazione per il benessere di Loubo, undici anni, un belgio malinois, ha momentaneamente turbato i sostenitori dell'icona del cinema Alain Delon (1935-2024), che tragicamente ci ha lasciato il 18 agosto nella sua residenza a Douchy, Loiret.

Discussione del problema

In un'intervista del 2018 con "Paris Match", l'attore francese rinomato ha confessato il suo desiderio di far unire il suo compagno a quattro zampe alla sua morte:

"Se mi precede, chiederò al veterinario di abbattere entrambi. Mi somministrerà l'eutanasia in modo che possa morire tra le mie braccia. È meglio così piuttosto che sapere che morirà in agonia sulla mia tomba", ha ammesso all'epoca.

Conforto dalla Fondazione Brigitte Bardot

La Fondazione Brigitte Bardot ha prontamente alleviato l'ansia del pubblico: "Non preoccupatevi per Loubo! Molti di voi ci hanno contattato riguardo al futuro di Loubo [...]. Ha la sua casa e la sua famiglia", ha confermato la famiglia di Alain Delon, che se ne prenderà cura. Loubo non verrà abbattuto, come confermato dalla fondazione guidata dall'ex attrice francese Brigitte Bardot (89).

L'amicizia tra Alain Delon e Brigitte Bardot, entrambi amanti degli animali, è rimasta forte nel tempo eDespite the distance. In un'intervista su una rivista dell'20 agosto, B.B., spesso chiamata con le sue iniziali, ha reso omaggio al suo amico di una vita: "Sono sconvolta, devastata dalla perdita di qualcuno che ho sempre considerato un amico e ancora di più come un confidente, addirittura come la mia altra metà".

Preparativi per la cerimonia di sabato a Douchy

Mentre Alain Delon, il figlio maggiore dell'attore, Anthony Delon (59), ha condiviso una foto su Instagram del cane sdraiato davanti alla grande tenuta della sua famiglia a Douchy, senza commenti. Secondo "Paris Match", Anthony Delon sta sovrintendendo ai funerali del padre da questo luogo, che si terranno il 24 agosto.

Come predeterminato da Alain Delon, i funerali si terranno sabato alle 17:00 nella cappella che ha costruito sulla sua tenuta a Douchy. Monsignor Di Falco officierà il servizio alla presenza di circa 40 persone. Dopo la cerimonia, Alain Delon verrà sepolto nel luogo che aveva scelto all'interno della cappella, accanto ai suoi amati cani.

L'artista, nato l'8 novembre 1935 a Sceaux, nella regione francese dell'Île-de-France, è stato onorato molte volte. "È morto serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia", ha riferito "Paris Match", tra gli altri.

I lavoratori del benessere degli animali sono entrati in azione dopo che sono sorti dei timori per il benessere di Loubo, a seguito dell'ammissione di Alain Delon che avrebbe richiesto l'eutanasia per sé e per Loubo se il cane fosse morto prima di lui. Tuttavia, la Fondazione Brigitte Bardot ha assicurato al pubblico che Loubo non verrà abbattuto e continuerà a vivere con la sua famiglia.

Leggi anche: