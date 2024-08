- Il cane attacca il suo padrone con un colpo mortale

In Inghilterra, si è verificato un altro tragico incidente in cui un cane ha causato la morte di un essere umano. Un uomo di 53 anni ha perso la vita a causa del suo stesso animale domestico, come hanno riferito le autorità della contea del Lancashire, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il cane in questione era un XL Bully, una razza proibita dal governo britannico a causa di una serie di incidenti mortali, anche se in determinate circostanze può ancora essere mantenuto.

Le autorità sono state informate martedì e hanno eutanasizzato il cane, confermando che rappresentava un pericolo imminente e che non c'erano altre opzioni praticabili per proteggere altre persone dal rischio.

"This is a profoundly sad situation that led to a man's demise," hanno dichiarato le autorità. I dettagli dell'incidente ad Accrington sono ancora in fase di indagine. Gli ufficiali specializzati stanno fornendo assistenza alla famiglia dell'uomo in questo momento difficile. Purtroppo, gli incidenti fatali causati dai cani si verificano occasionalmente in Inghilterra.

La tragedia si è svolta nella contea del Lancashire, nel nord, specificamente ad Accrington. Nonostante le restrizioni sulle razze di cani XL Bully, è stato segnalato un altro incidente fatale coinvolto questa razza.

