Il candidato repubblicano per dirigere le scuole della Carolina del Nord ha sostenuto il colpo di stato militare pro-Trump il 6 gennaio video

In un'eliminata diretta Facebook trasmessa dalla sua stanza d'albergo, Morrow ha chiamato per gli arresti di massa di chiunque abbia aiutato a certificare le elezioni del 2020. "E se la polizia non lo farà e il Dipartimento di Giustizia non lo farà, allora dovrà attivare l'Atto di Insurrezione", ha detto Morrow. "In tal caso, l'Atto di Insurrezione mette completamente da parte la Costituzione e dice che ora l'esercito comanda tutto."

Morrow si trovava al Campidoglio mentre l'attacco avveniva, secondo i video pubblici esaminati da CNN che mostrano lei in un'area ristretta sul lato nord-ovest del Campidoglio. CNN non ha visto alcuna prova che Morrow sia entrata nell'edificio del Campidoglio quel giorno o che abbia preso parte alla violenza, e non è stata accusata di alcun crimine.

Nelle primarie di marzo, Morrow ha sconfitto l'incumbent North Carolina Superintendent of Public Instruction, un lavoro che gestisce il bilancio dello stato di $11 miliardi per le scuole pubbliche K-12 e aiuta a stabilire le priorità educative e a implementare gli standard del curriculum.

Quel mese stesso, CNN's KFile ha riferito che Morrow aveva precedentemente chiamato per l'esecuzione pubblica di Barack Obama e la morte di Joe Biden e altri democratici di spicco nei commenti su un account X subsequently deleted.

"Preferisco una Pay Per View di lui davanti al plotone di esecuzione", ha scritto Morrow in un post subsequently deleted del maggio 2020 su Obama. "Non voglio sprecare un altro centesimo per sostenere la sua vita. Potremmo guadagnare qualche soldo indietro dalla trasmissione della sua morte."

Non è chiaro quando il video Facebook è stato eliminato, ma il candidato ha cancellato i vecchi post estremisti da quando si è candidato in North Carolina.

Morrow, un'infermiera registrata e attivista a livello di base che ha istruito i suoi figli a casa, ha perso in precedenza una corsa per il suo consiglio scolastico locale nella Contea di Wake, North Carolina, fuori Raleigh. Al momento, Morrow era sostenuta dal lieutenant governor dello stato, il repubblicano Mark Robinson, l'attuale candidato GOP per la carica di governatore.

In un commento fornito a CNN dal suo staff, Morrow ha rifiutato di affrontare i suoi vecchi commenti.

"Ciò che preoccupa gli elettori del North Carolina è l'istruzione dei nostri figli", ha detto Morrow.

Morrow è stata anche sostenuta quest'anno da Robinson, che ha detto in un evento recente con lei: "Stiamo per fare in modo di metterti in carica".

Morrow si candida su una piattaforma di sostegno ai diritti dei genitori e opposizione alla teoria critica della razza. Un sondaggio dopo le primarie di marzo ha mostrato Morrow in una corsa serrata contro il democratico Mo Green per la carica di superintendente delle scuole.

Il suo sito web elenca i sostenitori "del consiglio scolastico conservatore", ma rimane leggero sui cambiamenti che apporterebbe se eletta. Morrow ha definito in passato le scuole pubbliche "centri di socialismo" e "centri di indottrinamento".

Morrow ha sempre pubblicamente mantenuto di non aver commesso violenza al Campidoglio. In un'intervista con il Charlotte Observer del 9 gennaio 2021, Morrow ha condannato la violenza che si è verificata quel giorno. Nella diretta eliminata in seguito, Morrow ha anche detto che quelli che hanno vandalizzato il Campidoglio avrebbero dovuto essere arrestati.

La notte del 6 gennaio, Morrow ha pubblicato una diretta rimossa dal conto Facebook di un amico che sosteneva un colpo di stato militare. In un video rimosso da YouTube a dicembre 2020, Morrow ha detto di essere stata bloccata dal suo account Facebook per essere stata "cattiva" fino al 23 gennaio 2021 - secondo una copia archiviata dalla Wayback Machine di Internet Archive.

"Il presidente Trump è ancora presidente fino al 20", ha detto Morrow nella diretta trasmessa dalla sua stanza d'albergo la notte del 6 gennaio 2021. "Quindi può ancora emanare l'ordine esecutivo contro la frode elettorale. E ora ha ogni giocatore che ha partecipato nel suo mirino, e possono tutti essere arrestati per alto tradimento. E se la polizia non lo farà e il Dipartimento di Giustizia non lo farà, allora dovrà attivare l'Atto di Insurrezione. In tal caso, l'Atto di Insurrezione mette completamente da parte la Costituzione e dice che ora l'esercito comanda tutto. Va bene?

"E lasciate che vi dica, il presidente Trump, il presidente Trump ha l'esercito dalla sua parte perché l'esercito e molti leader dell'esercito che amano questa nazione e che hanno messo la loro vita in gioco per proteggere le libertà delle persone negli Stati Uniti che non conosceranno mai, hanno scelto il presidente Trump come loro candidato", ha aggiunto. "Quindi, finché attiverà l'Atto di Insurrezione prima dell'insediamento, allora sarà reinstallato. Sarà rimesso in carica".

L'Atto di Insurrezione del 1807 consente al presidente di deployare truppe in uno stato americano se richiesto dal governatore o dalla legislatura statale. Inoltre, in determinate circostanze che riguardano la difesa dei diritti costituzionali, il presidente può inviare truppe unilateralmente, sebbene la legge sia stata utilizzata raramente - più recentemente per far rispettare la desegregazione negli anni '50 e più di recente durante i tumulti del 1992 a Los Angeles.

L'utilizzo dell'Atto per rimanere in carica sarebbe "tanto quanto un colpo di stato militare", ha detto Ryan Goodman, un professore di diritto dell'Università di New York che ha prestato servizio in precedenza come consigliere speciale del consigliere generale del Dipartimento della Difesa, "e avrebbe probabilmente comportato un grave reato federale per coloro che vi hanno preso parte".

"La descrizione di Ms. Morrow del rapporto tra la Costituzione e l'Atto di Insurrezione mostra una mancanza fondamentale di comprensione di come funziona la Costituzione e il nostro sistema di leggi", ha aggiunto.

Morrow ha precedentemente trasmesso video di se stessa che esponevano un retaggio estremista su Facebook e YouTube - ma li ha eliminati prima di candidarsi per la carica.

"Io non promuovo effrazioni. Non promuovo vandalismo," disse Morrow.

Il nuovo video del 6 gennaio arriva mentre Morrow ha difeso le sue precedenti affermazioni, sostenendo che i suoi commenti sull'esecuzione dei democratici erano stati estrapolati dal contesto, detti per scherzo o mai pronunciati.

"[I suoi commenti] dimostrano una comprensione storica e infondata del mondo che, nel migliore dei casi, è incompatibile con gli obiettivi di un'istruzione di qualità," ha detto Jared Holt, esperto di estremismo presso l'Istituto per il Dialogo Strategico, che studia l'estremismo di destra.

Morrow il 6 gennaio

CNN ha anche esaminato, scoperto e ottenuto numerosi video di Morrow del 6 gennaio 2021.

Morrow è tra le persone che quest'anno si candidano per una carica elettiva e che si trovavano al Campidoglio il 6 gennaio. Non è stata accusata di alcun crimine. Trump ha continuato a difendere il 6 gennaio, definendo "eroi" le persone condannate per la rivolta al Campidoglio e promettendo di concedere la grazia ai imputati se sarà rieletto.

In un video che Morrow ha trasmesso in diretta in precedenza quel giorno, disse alla telecamera che era diretta alla manifestazione all'Ellisse che ha preceduto la rivolta al Campidoglio perché "è lì che il nostro presidente ci ha chiesto di andare".

"Siamo qui per riprendere l'America. Siamo qui per fermare il furto. Siamo qui per garantire che il presidente Trump abbia altri quattro anni," disse, apparendo mentre camminava con una folla verso la manifestazione all'Ellisse.

"Se commetterete tradimento, se parteciperete alla frode nelle elezioni degli Stati Uniti, verremo a cercarvi," aggiunse Morrow.

Finora, il Partito Repubblicano della Carolina del Nord ha rifiutato di commentare Morrow, come pure Robinson, il candidato del partito alla carica di governatore che in precedenza l'aveva sostenuta quando si candidò per il consiglio scolastico locale nel 2022.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Morrow che condannano la violenza, il suo passato discorso politico è controverso. In un post di Facebook cancellato di maggio 2020, ha espresso il desiderio della pubblica esecuzione dell'ex presidente Barack Obama, affermando: "Preferisco una Pay Per View della sua esecuzione di fronte al plotone di esecuzione". Inoltre, come candidata alla carica di Superintendent of Public Instruction della Carolina del Nord, Morrow ha accusato le scuole pubbliche di essere "centri di socialismo" e "centri di indottrinamento".

Leggi anche: