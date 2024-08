- Il candidato democratico Harris riflette su possibili membri del governo repubblicano

Speranzosa per la presidenza Kamala Harris, nel suo primo spot televisivo dopo l'elezione, ha dichiarato che, se eletta, potrebbe considerare di includere un repubblicano nel suo gabinetto. Ha espresso: "Mancano 68 giorni alle elezioni, non si può affrettare il carro prima del cavallo". Durante l'intervista, ha sottolineato l'importanza di punti di vista e esperienze diversificate nelle decisioni importanti, dicendo: "Penso che sarebbe vantaggioso per il pubblico americano avere un repubblicano nel mio gabinetto".

Campagna in uno Stato competitivo

L'intervista completa con CNN andrà in onda giovedì sera (ora locale/ transizione della notte europea venerdì alle 3:00 CEST). CNN ha già diffuso alcuni estratti dell'intervista con la giornalista CNN Dana Bash. In uno di questi, Harris ha anche confermato che le sue idee politiche sono rimaste coerenti. L'intervista congiunta con il suo compagno di corsa, Tim Walz, si è svolta a Savannah, Georgia. Harris è attualmente impegnata a promuovere la sua campagna nello stato.

Stato chiave

La Georgia è considerata uno stato oscillante, un fattore cruciale per le elezioni presidenziali del 5 novembre. La maggior parte dei 50 stati è saldamente con i repubblicani o i democratici, mentre pochi rimangono contesi. Si prevedono combattimenti intensi in Pennsylvania, Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina e Wisconsin, oltre alla Georgia.

Debate televisivo di settembre

Di recente, il candidato repubblicano Trump ha ripetutamente criticato l'assenza di Harris negli interviste formali nel suo nuovo ruolo. In realtà, il rappresentante democratico ha partecipato solo a eventi di campagna orchestrati in ambienti controllati di recente. Nei prossimi giorni, Harris dovrà dimostrare la sua competenza in situazioni in cui non è completamente sotto il controllo del suo team di campagna. Ciò include un dibattito televisivo pianificato contro Trump la sera del 11 settembre in Germania.

Durante l'intervista, Harris ha discusso l'importanza di includere un repubblicano nel suo potenziale gabinetto, dicendo: "Penso che sarebbe vantaggioso per il pubblico americano avere un repubblicano nel mio gabinetto", se vincesse la campagna elettorale degli Stati Uniti. Inoltre, poiché la Georgia è uno stato oscillante nelle elezioni presidenziali del 5 novembre, Harris è attivamente impegnata a promuovere la sua campagna nella zona per guadagnare supporto e potenzialmente influenzare i risultati delle elezioni.

Leggi anche: