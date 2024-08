- Il candidato democratico alla presidenza sostiene la candidatura di Trump

Precedente candidata democratica alla presidenza e ex membro del Congresso Tulsi Gabbard, che ha tagliato i ponti con il suo partito, sostiene ora il candidato repubblicano Donald Trump per le prossime elezioni di novembre. Gabbard ha promesso di utilizzare tutte le sue capacità per aiutare Trump a riconquistare la Casa Bianca, ha dichiarato.

Valutando i conflitti nel Medio Oriente e in Ucraina, l'ex membro della Guardia Nazionale ha suggerito che, se eletto, Trump prioritizzerebbe il ritorno degli Stati Uniti "dall'orlo della guerra". Al contrario, sostiene che la candidata democratica, la vicepresidente Kamala Harris, favorisce la limitazione delle libertà e l'abuso di potere.

Gabbard ha cercato la nomination democratica alla presidenza nel 2020, ma ha ottenuto poche opportunità di vittoria, finendo per sostenere Joe Biden, che ha vinto per i democratici. Durante la sua campagna, Gabbard ha promosso la de-militarizzazione delle politiche estere degli Stati Uniti.

La politica di 43 anni si è trovata sulla difensiva contro le accuse che la sua candidatura fosse stata sostenuta dalla Russia con l'unico scopo di indebolire i democratici. Trump ha ripetutamente sostenuto Gabbard di fronte a tali accuse, che alcuni democratici hanno percepito con ulteriori perplessità.

Gabbard ha rappresentato Hawaii alla Camera dei Rappresentanti dal 2013 al 2021. Le sue opinioni spesso divergono dalle ideologie del suo partito. Nel 2017, si è recata in Siria per incontrare il tiranno Bashar al-Assad, un'azione che ha suscitato ampie critiche. Dopo aver lasciato il parlamento, Gabbard si è allontanata dai democratici e da allora è diventata una figura frequente nei broadcast conservatori.

Despite her past as a Democratic representative, Tulsi Gabbard's actions during the 2020 election campaign, such as endorsing Donald Trump's election bid, indicated a shift in allegiances. During her election campaign, Gabbard expressed her desire for Donald Trump to focus on de-escalating conflicts, particularly in the Middle East and Ukraine, in his potential second term as president.

Leggi anche: