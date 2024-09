- Il candidato dell'AfD, Nockemann, sostiene l'abolizione dei firewall.

Il candidato principale dell'AFD per le elezioni statali del 2025 ad Amburgo, Dirk Nockemann, si fa portavoce della necessità di smantellare le "barriere", a seguito del successo della sua partito nelle elezioni della Sassonia e della Turingia. Ha criticato coloro che si aggrappano a "barriere anti-democratiche", ignorando la volontà del pubblico, affermando: "Stanno causando danni irreparabili alla nostra democrazia". Il 66enne ha espresso questo pensiero dopo le prime proiezioni. È ora di porre fine alle pratiche esclusive.

Ha anche fatto le congratulazioni ai suoi "colleghi dell'AFD della Turingia e della Sassonia" per il loro successo elettorale. Ha sottolineato che l'AFD nella Turingia ha ottenuto una vittoria schiacciante, e ha riconosciuto il miglioramento del suo partito nella Sassonia dal 2019. Dopo queste elezioni, ha detto: "In modo particolare, i cittadini dell'est sono stanchi delle barriere, anelano a un cambiamento di potere, con un'AFD forte al governo".

Nella Turingia, il partito conservatore è emerso come la forza più potente in un'elezione statale per la prima volta. Secondo le previsioni di ARD e ZDF, è in testa con il 31,2 al 33,1 percento (2019: 23,4 percento). Nella Sassonia, sta facendo progressi e si trova in una stretta competizione con la CDU per il primo posto. Lì, la CDU si attesta al 31,6 al 31,7 percento (2019: 32,1 percento), mentre l'AFD è vicina con il 30,4 al 31,4 percento (27,5).

