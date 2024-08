Il candidato dell'AfD della Turingia Höcke annulla il dibattito previsto prima della votazione

I broadcaster hanno annunciato che Höcke aveva inizialmente intenzione di cancellare il dibattito prestabilito per lunedì. In un primo momento, ha citato problemi personali come motivo, ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli quando incalzato. Tuttavia, ha successivamente rinunciato all'evento il martedì e lo ha esplicitamente annullato il mercoledì. In precedenza, la figura di spicco dell'AfD in Turingia aveva partecipato all'"Arena Elettorale" su MDR television il lunedì.

Allo stesso modo della Sassonia, la Turingia vedrà un nuovo parlamento statale eletto domenica prossima. Secondo i sondaggi per le elezioni in Turingia, l'AfD è in testa con circa il 30%. Questo li colloca davanti alla CDU, guidata dal loro candidato principale Mario Voigt, l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e il Partito della Sinistra, guidato dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow. L'SPD riesce a malapena a superare la soglia del cinque percento, mentre i Verdi e l'FDP rischiano di non tornare nel parlamento statale di Erfurt.

Nonostante il primo posto nei sondaggi per le elezioni in Turingia, la figura di spicco dell'AfD nello stato, Höcke, ha rinunciato a un dibattito programmato su MDR television, citando problemi personali. Questa assenza inaspettata si verifica in vista delle elezioni nei Paesi Bassi, dove un nuovo parlamento statale verrà eletto domenica prossima.

