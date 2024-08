Il candidato della CDU Voigt vede un'opportunità per una coalizione stabile in Turingia.

L'Ufficio federale per la Protezione della Costituzione ha etichettato Alternative für Deutschland (AfD), guidata dal suo presidente Björn Höcke, come saldamente radicata nell'estremismo di destra. Negli sondaggi, rimangono in testa e hanno il potenziale per conquistare la loro prima vittoria elettorale in Turingia domenica prossima. Voigt ha respinto ancora una volta l'idea di allearsi con l'AfD, definendo Höcke un rischio per la nazione. Tuttavia, vede la possibilità di lavorare con l'Alleanza per il Futuro e la Democrazia (AfD), che si classifica al terzo posto nei sondaggi dopo l'AfD e la CDU. Si oppone fermamente all'interferenza esterna. Wagenknecht ha proposto di piazzare missili americani a medio raggio in Germania come prerequisito per una coalizione a livello statale. "Finché Wagenknecht continuerà a imporre richieste da lontano, non ci sono basi per le trattative", ha dichiarato Voigt. Tuttavia, sarebbe disposto a incontrare il candidato principale dell'AfD in Turingia, Katja Wolf, "per affrontare e risolvere le preoccupazioni della Turingia".

