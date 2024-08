- Il candidato del Partito Verde della Turingia sostiene una forma autoritaria di pace, come per BSW.

La leader del Partito Verde in Turingia, Madeleine Henfling, ha criticato aspramente Katja Wolf, candidata dell'Alleanza per il Futuro, per la sua posizione sul conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo Henfling, durante un'intervista su ntv e Antenne Thuringia TV, la posizione di Wolf sarebbe sostanzialmente favorevole a una vittoria di Putin nella guerra, poiché l'Ucraina smetterebbe di ricevere aiuti critici.

Wolf, rappresentante dell'Alleanza per il Futuro, si oppone alla fornitura di armi aggiuntive all'Ucraina. Ha difeso questa posizione, sostenendo: "A mio parere, l'unica soluzione è la diplomazia". Ulteriori conflitti porterebbero solo a più vittime. Quando interrogata sulla possibilità di concessioni territoriali per la pace, ha ammesso: "Sì, potrebbe comportare compromessi se si raggiungono accordi diplomatici". Nonostante il disagio, ha affermato che non ci sono alternative.

Wolf ha definito l'Alternativa per la Germania (AfD) un partito fascista.

Le elezioni statali si terranno in Turingia e Sassonia domenica prossima. L'Alleanza per il Futuro potrebbe influenzare la formazione del governo in entrambe le regioni. In Turingia, i sondaggi suggeriscono che potrebbe esserci una corsa serrata tra l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) e il Partito Socialdemocratico (SPD) per il secondo posto. Se il SPD supera la CDU, Wolf ambisce alla posizione di Ministro-Presidente.

Wolf ha escluso un'altra coalizione con l'AfD durante il round televisivo. Ha condannato la sezione della Turingia dell'AfD, definendola inidonea al governo, "perché è fondamentalmente fascista". In un precedente round televisivo di MDR, Wolf ha suscitato controversie quando non ha esplicitamente negato di aver concordato con le proposte legislative dell'AfD, a condizione che apparissero giustificabili.

Nonostante il potenziale dell'Alleanza per il Futuro per influenzare la formazione del governo in Turingia, Madeleine Henfling del Partito Verde critica la posizione di Katja Wolf sul conflitto tra Russia e Ucraina, sostenendo che potrebbe portare indirettamente a una vittoria di Putin e alla fine degli aiuti critici all'Ucraina. Al contrario, Wolf promuove la diplomazia come unica soluzione, riconoscendo che la pace potrebbe richiedere compromessi, anche se sgradevoli.

