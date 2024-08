Il candidato americano Kennedy potrebbe essere sul punto di abbandonare la corsa alle presidenziali

Secondo gli ultimi sondaggi condotti dalla piattaforma politica online "The Hill", Kennedy mantiene un tasso di popolarità del 8,7% questa settimana. Gli analisti ipotizzano che i voti dei sostenitori di Kennedy in stati chiave potrebbero influenzare l'esito della competizione serrata tra Trump e il suo avversario democratico Kamala Harris.

Anche se il panorama della campagna elettorale è cambiato dal momento in cui il presidente Biden ha abbandonato la sua corsa per la Casa Bianca e Harris ha preso il suo posto come candidata alla vicepresidenza, Harris è indietro rispetto a Trump nei sondaggi nazionali, anche se di poco. Alla fine, l'esito delle elezioni dipenderà dai risultati a livello statale, non da quelli nazionali.

Kennedy ha annunciato mercoledì che terrà un discorso in Arizona, uno stato cruciale per le elezioni, venerdì, concentrandosi "sul momento critico attuale e sulla sua visione per i giorni a venire". Nel frattempo, Trump ha anche un comizio previsto in Arizona lo stesso giorno. In una conversazione con CNN martedì, Trump ha espresso la sua openness alla possibilità di ingaggiare Kennedy nella sua amministrazione, nel caso in cui vincesse. Descrive Kennedy come "genio" e "estremamente intelligente", dicendo: "Non sapevo che stesse valutando l'uscita, ma se lo sta facendo, sarei disponibile".

Robert F. Kennedy Jr., un avvocato di 70 anni specializzato in diritto ambientale e figlio del defunto procuratore generale e candidato alla presidenza Robert F. Kennedy, è un candidato outsider nella corsa alla presidenza. Le sue posizioni controversie su diverse questioni, tra cui la diffusione dei vaccini che causano l'autismo, la Wi-Fi che scatena il cancro e le sostanze chimiche ambientali che portano ai bambini transgender, potrebbero scoraggiare gli elettori centristi. Ha anche minimizzato la violenza perpetrata dai sostenitori di Trump al Campidoglio il 20 gennaio 2021.

Nonostante le opinioni controversie di Kennedy, la sua potenziale influenza potrebbe avere un impatto significativo sulle elezioni in stati chiave, come l'Arizona, dove è previsto il suo discorso. Nel caso in cui Trump vincesse, i talenti di Kennedy potrebbero essere richiesti per un ruolo all'interno della futura amministrazione della Casa Bianca.

