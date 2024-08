- Il candidato alla vicepresidenza di Trump, Vance, incontra la disapprovazione dei pompieri, e viene accolto con dei buffoni.

Il rivale del candidato democratico alla vicepresidenza, J.D. Vance, ha incontrato alcune critiche durante un incontro alla conferenza del sindacato dei pompieri. All'inizio del suo discorso, la folla ha espresso sia fischi che applausi.

"Immagino che abbiamo sia sostenitori che detrattori", ha dichiarato candidamente il 40enne durante l'evento nella vivace città della East Coast di Boston. "Nessun problema. Ascoltatemi e chiarirò la mia posizione", ha aggiunto Vance.

Durante il discorso, il pubblico ha manifestato una miscela di reazioni - acclamazioni e fischi, ad esempio, quando Vance si è vantato di essere il repubblicano più a favore dei lavoratori insieme al candidato alla presidenza Trump. Il giorno precedente, il concorrente di Vance, Tim Walz, aveva ricevuto un'accoglienza più calorosa alla stessa conferenza.

Vance non è esattamente noto per i suoi discorsi senza errori durante la campagna elettorale.

Trump e il suo avversario democratico Kamala Harris stanno cercando di ottenere l'endorsement dei sindacati prima delle elezioni presidenziali dell'5 novembre. L'International Association of Fire Fighters (IAFF) è un importante sindacato dei lavoratori negli Stati Uniti e ha sostenuto i democratici e il presidente Joe Biden nelle elezioni del 2020.

Lodato con bassi tassi di approvazione, il compagno di corsa di Trump, Vance, è stato nominato in luglio. Vance sembra spesso a disagio negli eventi della campagna. Recentemente, un video di un evento della campagna in una pasticceria è diventato virale, suscitando ilarità. Nel video, la cassiera inizialmente rifiuta di essere registrata. Quando Vance menziona il suo obiettivo di diventare il vicepresidente degli Stati Uniti, la sua risposta è disinvolta, "Va bene".

In precedenza, sono emersi video di Vance che fa commenti offensivi sulle donne senza figli. In seguito, ha fornito delle giustificazioni per le sue dichiarazioni.

Il passato controverso di Vance, compresi i commenti sulle donne senza figli, è stato un argomento di discussione nella campagna elettorale in corso. Nonostante le critiche, Vance continua a partecipare a eventi pubblici, come la conferenza del sindacato dei pompieri, per presentare la sua posizione e interagire con il pubblico.

