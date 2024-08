- Il cancelliere tedesco visita Meyer Werft mentre emerge un potenziale piano di salvataggio

Il cantiere navale Meyer Werft, in difficoltà, si trova sull'orlo di una possibile salvezza. Secondo quanto riportato dal "New Osnabrücker Zeitung", i vertici del partito SPD, tra cui il Cancelliere federale Olaf Scholz, il Presidente del Ministero dell'Economia di Bassa Sassonia Olaf Lies e il Presidente del Ministero dell'Economia di Bassa Sassonia Stephan Weil, si recheranno in cantiere giovedì per incontrare i lavoratori, secondo il presidente del consiglio di fabbrica Andreas Hensen.

In sostanza, tutte le parti coinvolte sembrano aver concordato una strategia di salvataggio per l'azienda in difficoltà finanziarie. Secondo un portavoce della direzione, "la maggior parte dei piani è stata concordata", ma ci sono ancora alcuni dettagli tecnici da definire. Entro il 15 settembre deve essere trovata una soluzione, altrimenti il cantiere navale rischia di rimanere a corto di fondi.

Si sta valutando la possibilità che sia il governo federale che quello statale investano nel cantiere navale, oltre ad aumentare il proprio capitale di 400 milioni di euro. Inoltre, il cantiere navale ha bisogno di garanzie finanziarie per ottenere prestiti per la costruzione di navi. Entro il 2027, l'azienda, famosa per le sue navi da crociera, avrà bisogno di circa 2,8 miliardi di euro.

I funzionari della capitale tedesca hanno fatto capire che non è stata ancora presa una decisione finale, ma l'intenzione di salvare il cantiere navale è chiara. Secondo queste fonti, il governo federale e la Bassa Sassonia potrebbero ciascuno fornire garanzie per circa 900 milioni di euro e assumere il controllo temporaneo dell'80-90% del cantiere navale. Questa informazione è stata inizialmente riportata dal "Handelsblatt" e dall'NDR. Tuttavia, qualsiasi accordo dovrebbe ancora essere approvato dal Comitato di bilancio del Bundestag e dalla Commissione europea, è stato sottolineato.

Stephan Weil, in qualità di vertice del partito SPD, si unirà ad altri leader per incontrare i lavoratori del Meyer Werft giovedì. Il governo federale e la Bassa Sassonia, guidati da Stephan Weil come Presidente del Ministero, stanno valutando di fornire un sostegno finanziario significativo per garantire i prestiti per il Meyer Werft.

