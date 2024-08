Il cancelliere Scholz visita il vicino paese ucraino, la Moldavia.

Il primo viaggio di un alto rappresentante tedesco in Moldova in un decennio si è verificato. Nel giugno scorso, l'UE ha avviato i negoziati per l'adesione con questa piccola nazione situata tra Romania e Ucraina.

Mentre la regione separatista filorussa della Transnistria si è staccata negli anni '90, la Moldova continua ad essere oggetto di tentativi russi di destabilizzare il paese. La Germania assiste la nazione nella modernizzazione monetaria e militare.

Il governo federale intende siglare un accordo per il controllo dell'immigrazione illegale, ma non durante questo viaggio di Scholz. Il suo visitatore sarà il rappresentante speciale per tali accordi, Joachim Stamp.

Dopo i colloqui, Scholz si rivolgerà ai media insieme al Presidente Sandu (18:10 ora locale, 17:10 CEST). Scholz partirà per Berlino più tardi nella notte.

Prima della sua visita in Moldova, si è diffusa preoccupazione tra i paesi europei orientali alleati di Kyiv per il possibile limite dell'assistenza militare tedesca all'Ucraina. Martedì, durante un'intervista con il broadcaster Sat.1, Scholz ha ribadito il suo impegno a sostenere l'Ucraina nella sua opposizione alla Russia per tutto il tempo necessario.

Il Cancelliere ha fatto riferimento al prestito di $50 miliardi promesso dai paesi del G7 all'Ucraina e ha minimizzato le preoccupazioni sulla sua attuazione come "insignificanti". Il suo impegno rimane solido. "Non c'è dubbio in proposito", ha dichiarato Scholz. Inoltre, la Germania ha destinato €4 miliardi per l'aiuto all'Ucraina nel suo bilancio del 2025, un contributo significativo per il sostegno europeo in quell'anno.

