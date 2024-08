- Il cancelliere Scholz sostiene un comportamento decente all'interno della sua coalizione di governo

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha riconosciuto le sfide in corso nella coalizione del semaforo. L'unione dei tre partiti dopo le ultime elezioni federali è stata già un compito difficile, e non è diventato più facile, ha dichiarato durante un dialogo con i cittadini a Brema lunedì sera. Ha sottolineato l'importanza della cooperazione in questo clima politico complesso: L'atmosfera politica difficile aumenta la richiesta di una leadership efficace e, in termini di decoro, di un buon comportamento.

I successi della coalizione sono stati oscurati nell'opinione pubblica a causa del complesso processo decisionale, con molte importanti modifiche per la modernizzazione della Germania che avvengono inosservate, si è lamentato Scholz. Invece, solo il processo di discussione è rimasto impresso nella memoria della gente.

La coalizione deve mettere in evidenza i suoi successi: "Spero che i partiti responsabili imparino a elencare tutto ciò che è stato deciso", ha suggerito il Cancelliere.

Scholz: la decisione rimane complicata

Scholz ha indicato la "frammentazione del paesaggio politico" come un problema fondamentale. In passato, la formazione di un governo federale richiedeva di solito un partito più grande e uno più piccolo, semplificando la decisione. "Questa circostanza è improbabile che torni", ha previsto Scholz. "La procedura rimarrà complicata".

Dopo i commenti del leader dei Verdi Omid Nouripour, è riemersa la controversia interna alla coalizione. Nouripour ha notato domenica su ARD che l'alleanza SPD-Verdi-FDP era "fondamentale per l'era successiva a Merkel". Ora è evidente che "la fiducia ha raggiunto il limite" all'interno della coalizione del semaforo. Nouripour ha fatto riferimento a una "radicalmente diversa opinione" riguardo alle priorità di bilancio quando ha confrontato la posizione della coalizione con quella dell'FDP.

Dalla Unione c'è stata una richiesta per la fine del governo del semaforo. "Un anno di stagnazione grava sul nostro paese", ha detto Thorsten Frei (CDU), responsabile parlamentare dell'Unione, al "Stuttgarter Zeitung" e "Stuttgarter Nachrichten" (edizioni del martedì). "Il miglior servizio che il semaforo potrebbe offrire al nostro paese è porre fine a questo disastro il prima possibile. Basta così".

