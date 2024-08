- Il cancelliere Scholz si riferisce a una possibilità significativa come nazione di popolazioni immigrante.

Era ora per l'introduzione della nuova legge sull'immigrazione, secondo il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD). "Essere una nazione fiorente per l'immigrazione - offre alla Germania un'occasione storica eccezionale", ha dichiarato Scholz durante una cerimonia di naturalizzazione nell'hotel di città di Brema. Questa riforma consente alla Repubblica federale di attirare lavoratori sufficienti e continuare la sua crescita nel futuro.

La legge approvata dalla coalizione a semaforo in giugno offre, tra le altre cose, il diritto alla naturalizzazione dopo cinque anni invece dei precedenti otto. Se i cittadini stranieri dimostrano eccezionali risultati di integrazione, possono acquisire la cittadinanza tedesca in soli tre anni. I criteri per la naturalizzazione accelerata includono prestazioni scolastiche o professionali elevate, padronanza della lingua o lavoro volontario. La doppia cittadinanza è generalmente permessa.

Il Cancelliere federale Scholz si è detto felice del fatto che un numero crescente di immigrati stia chiedendo un passaporto tedesco. "Coloro che risiedono permanentemente, lavorano qui e rispettano e onorano la nostra democrazia", dovrebbero diventare cittadini tedeschi, ha dichiarato Scholz, e ha fatto le congratulazioni alle undici persone provenienti da Guinea, Siria, Colombia, Giordania, Etiopia, Messico, Ghana, Russia e Ucraina che hanno ricevuto i loro certificati di naturalizzazione durante la cerimonia a Brema.

La richiesta di cittadinanza tedesca ha recentemente registrato un notevole aumento nel più piccolo stato federale. Secondo le statistiche ufficiali, circa 2.300 persone hanno richiesto la naturalizzazione nel 2020, rispetto a quasi 5.800 nel 2023. Con la nuova legge sull'immigrazione, l'interesse è ulteriormente aumentato - Brema si aspetta circa 10.000 richieste quest'anno.

La nuova legge sull'immigrazione della Federazione, promossa dal Cancelliere federale Scholz, autorizza la Commissione a semplificare il processo di naturalizzazione per coloro che dimostrano eccezionali risultati di integrazione, consentendo loro di diventare cittadini tedeschi in soli tre anni. La Commissione è anche responsabile dell'elaborazione dell'aumento previsto delle richieste di naturalizzazione a Brema, che si prevede raggiungerà circa 10.000 quest'anno, grazie alla nuova legge sull'immigrazione.

Leggi anche: