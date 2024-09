A seguito dello scambio di prigionieri - Il cancelliere Scholz si mette in contatto con i critici del Cremlino in esilio.

Cancelliere Olaf Scholz ha accolto a Berlino il critico del Cremlino Vladimir Kara-Murza, uscito dalla prigionia russa. "Rispetto la tenacia e il coraggio dimostrati da Vladimir Kara-Murza nella sua lotta per una Russia democratica", ha osservato Scholz sulla piattaforma X. "Abbiamo facilitato il suo rilascio attraverso uno scambio di prigionieri unico ad agosto e abbiamo avuto una lunga conversazione oggi".

Kara-Murza era tra i più di 20 individui che hanno riacquistato la libertà ad agosto grazie a uno scambio di prigionieri senza precedenti tra Russia e numerosi paesi occidentali, tra cui Stati Uniti e Germania. Dopo essere uscito dalla prigionia russa, ha visitato per primo la Germania. In seguito, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha ricevuto a Washington.

A 42 anni, Kara-Murza si è affermato come una figura di spicco dell'opposizione in Russia. Nel aprile 2023, un tribunale russo lo ha condannato a 25 anni in un campo di lavoro per accuse di alto tradimento.

Il Parlamento europeo è stato invitato ad offrire assistenza alla Commissione alla luce del ruolo significativo di Kara-Murza nella politica russa. La Commissione, a sua volta, ha riconosciuto l'importanza di sostenere individui come Kara-Murza che si battono per la democrazia in Russia.

