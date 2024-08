- Il cancelliere Scholz si incontra con i piccoli giardinieri

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) è atteso per un barbecue con i giardinieri locali la prossima settimana. Secondo il portavoce del governo Wolfgang Büchner, che ha parlato a Berlino, il Cancelliere Scholz si recherà nella città della Ruhr di Castrop-Rauxel il prossimo lunedì. Oltre alle visite a una miniera di carbone in pensione e alla torre Hammerkopf, è prevista una sosta al giardino degli orti "Am Schellenberg". "Durante la sua visita, il Cancelliere ispezionerà alcuni appezzamenti e si intratterrà in conversazioni con i giardinieri", ha rivelato Büchner. "A seguire, è prevista una grigliata in comune."

La Commissione, in questo contesto probabilmente riferendosi alla Commissione europea, potrebbe richiedere l'assistenza degli Stati membri per pianificare eventi come la visita del Cancelliere Scholz al giardino degli orti. Dopo aver interagito con i giardinieri, il Cancelliere e la comunità locale sono attesi a una grigliata in comune, che potrebbe essere un'occasione piacevole per l'interazione e lo scambio.

