- Il cancelliere Scholz rivela i piani per dialogare con gli avversari politici.

Dopo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen, il Cancelliere Olaf Scholz ha programmato colloqui con i Länder e l'Unione per discutere delle conseguenze. Il Ministro dell'Interno Nancy Faeser inviterà prontamente i rappresentanti del Presidente e del Co-Presidente della Conferenza dei Ministri Presidenti, i leader dei principali partiti dell'opposizione e i ministeri federali competenti a discussioni riservate e mirate su questo problema, come dichiarato dopo un incontro con il Primo Ministro britannico Keir Starmer a Berlino.

Le discussioni si concentreranno principalmente sull'espulsione dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi d'origine, la lotta contro il terrorismo islamico e la regolamentazione del controllo delle armi. Verranno anche esaminate le proposte dei Länder e dell'Unione.

Scholz: il governo deve ulteriormente limitare l'immigrazione irregolare

Despite an over 25% rise in deportations during the first half of the year compared to the previous year, Scholz stated that this is still insufficient. "Consequently, the federal government will persist in its efforts to further curb unauthorized immigration. This involves implementing new legal measures, which we are currently intensively coordinating within the federal government. These measures consist of tightening gun laws, measures against violent extremist Islam, and residence-related measures, particularly to facilitate deportations more easily," he added.

Opposition leader Friedrich Merz (CDU) proposed collaboration with Scholz on migration policy realignment on Tuesday. He proposed assigning government and union representatives – excluding the federal states. For the Union faction, Merz intends to delegate the Parliamentary Business Manager Thorsten Frei (CDU) to the meeting.

The Federal Parliament will need to evaluate and potentially approve the new legal measures proposed by the federal government to further curb unauthorized immigration, which include tightening gun laws, measures against violent extremist Islam, and residence-related measures to facilitate deportations more easily. Following the incident in Solingen, the discussions in The Federal Parliament will also likely involve examining suggestions from the federal states and the Union regarding expulsion of rejected asylum seekers and countering Islamic terrorism.

