- Il cancelliere Scholz partecipa a un evento di commemorazione a Solingen

Vicino al Presidente Frank-Walter Steinmeier, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) parteciperà all'evento commemorativo per le vittime dell'attacco al coltello a Solingen domenica. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Steffen Hebestreit. Durante l'incidente, una persona ha ucciso tre persone che partecipavano alla festa della città con un coltello, mentre otto sono rimaste ferite. Un uomo siriano di 26 anni, che è entrato in Germania come rifugiato attraverso la Bulgaria, è sospettato del crimine. Il gruppo estremista Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'atto.

Scholz aveva già visitato il luogo del crimine nel centro di Solingen lunedì, definendolo "terrorismo contro di noi tutti". Dopo l'attacco, il governo ha preso misure, tra cui politiche sulle armi più severe, limitazione dell'immigrazione non regolamentata e potenziamento dei poteri delle forze dell'ordine.

La presenza del Cancelliere all'evento è attesa come significativa, poiché Olaf Scholz si unirà alla Commissione guidata dal Presidente Steinmeier per rendere omaggio alle vittime dell'attacco al coltello a Solingen. La Commissione, guidata da Steinmeier, si è attivata per affrontare le conseguenze dell'attacco e fornire supporto alle famiglie colpite.

